W Madrycie czas na drugą rundę rywalizacji w singlu mężczyzn. Trzeci tenisista świata - Carlos Alcaraz zmierzy się z Aleksandrem Szewczenko. Kto wygra to spotkanie i wywalczy awans do kolejnej rundy? Relacja live i wynik na żywo meczu Alcaraz - Szewczenko na Polsatsport.pl.

Alcaraz w pierwszej rundzie madryckiego turnieju otrzymał wolny los. Przed rozpoczęciem rywalizacji w Hiszpanii brał udział w turnieju ATP w Miami. Trzeci tenisista świata dotarł do ćwierćfinału nie tracąc ani jednego seta. W 1/4 finału zatrzymał go jednak Grigor Dimitrow. Bułgar potrzebował dwóch setów, by awansować do półfinału (6:2, 6:4).

Hiszpan staje w tym roku przed szansą zdobycie po raz trzeci z rzędu tytułu w madryckim turnieju. W 2022 roku Hiszpan w finale pokonał Alexandra Zvereva 6:3, 6:1, a w ubiegłym roku Jana-Lennarda Struffa 6:4, 3:6, 6:3.

Piątkowy rywal Alcaraza - Aleksandr Szewczenko zajmuje 59. miejsce w rankingu ATP. Kazach ma już za sobą jeden mecz w Madrycie - w trzysetowym boju pokonał Arthura Rinderknecha 6:4, 5:7, 6:3.

