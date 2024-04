Tenisistka okradziona w Madrycie. Przestrzega fanów.

Maria Timofiejewa to jedna z zawodniczek będąca objawieniem trwającego sezonu. Rosjanka pokazała na co ją stać w trakcie Australian Open, eliminując wyżej notowane koleżanki. Podczas trwającego właśnie turnieju w Madrycie tenisistka została... okradziona i to na nie małą sumę.

O Timofiejewej zrobiło się głośno, gdy podczas tegorocznej edycji Australian Open jako kwalifikantka dotarła aż do 1/8 finału - po drodze eliminując takie gwiazdy jak Alize Cornet (6:2, 6:4), Caroline Wozniacki (1:6, 6:4, 6:1) czy Beatriz Haddad Maia (7:6 (7), 6:3). Dopiero na czwartym etapie lepsza od niej okazała się Marta Kostjuk (2:6, 1:6).

Rosjanka obecnie przebywa w Madrycie, w którym rywalizuje podczas turnieju WTA 1000. Tam doszło do nieprzyjemnego dla tenisistki incydentu - została okradziona. Jak informuje Timofiejewa z jej konta ubyło ponad 10 tysięcy euro, zginęła również jej karta płatnicza.

- Jestem zszokowana, bo nie wiem, jak to się mogło stać. Kartę miałam przez cały czas, z wyjątkiem jednej chwili, kiedy zostawiłam ją w pokoju hotelowym podczas sprzątania - zdradziła w Instagramowym nagraniu.

W dodanym wideo tenisistka zwraca się do fanów, by ci uważali, gdy podróżują do Hiszpanii, bo to już kolejny raz, gdy została okradziona na terenie tego kraju. Timofiejewa dodaje również, że złodzieje byli na tyle przebiegli, że zrobili "coś", co spowodowało, że nie otrzymywała nawet powiadomień, że ktoś płaci za zakupy przy pomocy je karty płatniczej.

Timofiejewa zajmuje obecnie 99. miejsce w rankingu WTA. Podczas rywalizacji w Madrycie nie udało jej się zakwalifikować do głównej drabinki turnieju. W finale kwalifikacji Rosjanka przegrał z Harriet Dart 6:4, 3:6, 5:7.

Polsat Sport