Piłkarze GKS nie są ostatnio w najlepszej formie i aktualnie plasują się w strefie spadkowej do III ligi, ale mają tyle samo punktów, co znajdująca się na pierwszym "bezpiecznym" miejscu Wisła Puławy. Znacznie lepiej radzi sobie druga drużyna Zagłębia - trzy wygrane z rzędu sprawiły, że młodzi piłkarze z Lubina wskoczyli na miejsce dające grę w barażach o awans do Fortuna 1 Ligi.

W pierwszym meczu tych drużyn w obecnym sezonie padł remis 1:1. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu GKS Jastrzębie - Zagłębie II Lubin od godziny 17.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport