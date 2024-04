PKO BP Ekstraklasa: Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów. Relacja live i wynik na żywo

Strata Śląska do Jagiellonii Białystok wzrosła do czterech punktów. "Trójkolorowi" muszą gromadzić punkty, licząc na zniwelowanie strat do "Jagi", jeśli chcą myśleć o zdobyciu mistrzostwa Polski.

Najbliższy mecz, wygląda na papierze na genialną okazję do zdobycia trzech "oczek". Ich rywalem będzie ostatni w tabeli ekstraklasy Ruch Chorzów. Ich ostatnie starcie zakończyło się jednak remisem 2:2 - jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów na Polsatsport.pl. Początek o godz. 17:30.