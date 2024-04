PKO BP Ekstraklasa: Lech Poznań - Cracovia. Relacja live i wynik na żywo

Poznanianie plasują się na czwartej lokacie z takim samym dorobkiem, co trzeci Śląsk Wrocław oraz drugi Górnik Zabrze. To sprawia, że co najmniej remis wywalczony z Cracovią pozwoli "Kolejorzowi" awansować na pozycję wicelidera, a wygrana umożliwi zmniejszyć dystans do prowadzącej Jagiellonii do dwóch punktów.

W zupełnie innej sytuacji jest Cracovia, która znajduje się tuż nad strefą spadkową z przewagą ledwie dwóch "oczek" nad będącą w niej Koroną Kielce. Ekipa ze stolicy Małopolski prawdopodobnie do ostatniej kolejki będzie walczyć o uniknięcie degradacji.

W rundzie jesiennej Cracovia zremisowała u siebie z Lechem 1:1.

