Wielka rywalka Igi Świątek z kolejnym triumfem! Gra dalej w Madrycie

Rybakina świetnie rozpoczęła pojedynek. Jedna z największych rywalek Igi Świątek bez problemu dwa razy z rzędu przełamała przeciwniczkę. Sherif nie potrafiła znaleźć odpowiedzi na dobrą grę zawodniczki pochodzącej z Kazachstanu. Dzięki temu Rybakina wygrała seta, tracąc w tym czasie tylko jednego gema.

Kolejna odsłona tego pojedynku była już bardziej zacięta. Obie zawodniczki prezentowały zbliżony poziom. Mimo to czwartej rakiecie świata udało się wygrać jednego gema serwisowego przeciwniczki. Jak się okazało, wystarczyło to, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Rybakina triumfowała w tej odsłonie 6:4 i tym samym zapewniła sobie awans do czwartej rundy tegorocznej edycji turnieju w Madrycie.

Już wiadomo, kto będzie jej kolejną przeciwniczką w stolicy Hiszpanii. Jej rywalkę wyłoniło starcie Ashlyn Krueger - Sara Bejlek. W tym meczu lepsza okazała się druga z wymienionych tenisistek.

Jelena Rybakina - Mayar Sherif 6:1, 6:3