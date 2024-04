Odra wróciła do dobrej formy i w ostatnim czasie punktuje bardzo dobrze. Ekipa z Opola wróciła do czołówki ligowej tabeli i do 30. kolejki przystępuje jako drużyna zajmująca miejsce "barażowe" o awans do PKO BP Ekstraklasy.

Motor i Odra mają na swoim koncie tyle samo punktów - 46. Bezpośrednie starcie może być więc niezwykle ważne, jeśli chodzi o układ tabeli Fortuna 1 Ligi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Odra Opole - Motor Lublin od godziny 18.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport