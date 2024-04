Ronnie O'Sullivan zrobił swoje! Ćwierćfinał MŚ już na niego czeka

Anglik był zdecydowanym faworytem spotkania i nie zawiódł swoich kibiców. To on jako pierwszy objął prowadzenie i nie oddał go do samego końca. Day miał korzystny wynik jedynie po czterech frame'ach, kiedy było 2:2. Od tego momentu królowała tylko legenda.

Zobacz także: Kolejny mistrz świata odpadł z tegorocznych MŚ w snookerze!

O'Sullivan wygrał 13:7 i w kolejnej rundzie zmierzy się z Jackiem Lisowskim lub Stuartem Binghamem.

Wynik meczu:



Ryan Day (Walia) - Ronnie O'Sullivan (Anglia) 7:13

Polsat Sport