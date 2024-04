Starcie tytanów: Bagnaia pokonuje Marqueza w klasyku wszech czasów w Jerez

Perfekcyjna pogoda, w przeciwnie do soboty zapewniła nam idealne warunki do ścigania, które wykorzystali zawodnicy. Tak jak mogliśmy się spodziewać tempo narzucali zawodnicy na motocyklach Ducati. Po świetnym starcie prowadzenie objął Marc Marquez, który był zdeterminowany, by wrócić na szczyt, w miejscu, w którym prawie zakończyła się jego kariera. Jednak inne plany co do prowadzenia miał Jorge Martin, próbując rozerwać prowadzącą grupę, będąc na czele, naciskany przez Bagnaię, przewrócił się na hamowaniu do zakrętu #6. Od tego momentu, za prowadzącym Bagnaią w pogoń rzucił się Marc, który jak przyznał presja po dwóch wywrotkach spowodowała, że jechał bardzo zachowawczo.

ZOBACZ TAKŻE: Zmarzlik poza podium! Pierwsze GP za nami



Przewaga Bagnaii topniała i gdy tylko pojawiła się przed Marquezem szansa na atak, oczywiście próbował. Fantastyczny pojedynek stoczony na kilku okrążeniach w zakrętach 9 i 10. Genialne rekordowe okrążenie Bagnaii pod koniec wyścigu były tylko początkiem rywalizacji, która czeka nas w tym sezonie i walki o tytuł mistrzowski. Bagnaia ostatecznie zwyciężył przed Marc Marquezem i kolegą z akademii VR|46 - Marco Bezzeccim.



W wyścigu Moto2 wygrał Fermin Aldeguer, podczas gdy w wyścigu Moto3 triumfował Colin Veijer.



Kolejna runda MotoGP już za dwa tygodnie we francuskim LeMans.

Polsat Sport