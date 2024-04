Danielle Collins jest ostatnio w wyśmienitej formie, jej niedawne zwycięstwo z Jaqueline Cristian było już piętnastym z rzędu. Po dwóch wygranych turniejach na pewno jej apetyt na trofeum w Madrycie jest ogromny, ale trafiła na niezwykle trudną rywalkę. Jest nią sama obrończyni tytułu, Aryna Sabalenka.

Białorusinka ostatnio gra bardzo słabo jak na swoje standardy. Od wygranego w styczniu Australian Open nie dotarła w żadnym turnieju dalej niż do 1/8 finału. Jeśli to się utrzyma i odpadnie w Madrycie szybko, to będzie to miało katastrofalne skutki dla jej pozycji rankingowej, ponieważ Sabalenka broni w Madrycie aż tysiąca punktów.

W zeszłym roku w Madrycie triumfowała Aryna Sabalenka, która w finale pokonała Igę Świątek. Polka jeszcze nigdy nie zwyciężyła w stolicy Hiszpanii, więc z pewnością będzie chciała zakończyć cykl zmagań finałowym zwycięstwem. Kwalifikacje do turnieju w Madrycie rozpoczęły się 22 kwietnia, a całe zawody zakończą się wielkim finałem już 5 maja.

Tenisistki, które zagrają w Madrycie mogą liczyć na solidną gratyfikację finansową, choć przewidziana pula nagród w turnieju kobiet jest nieco mniejsza niż rok temu i łącznie wynosi 7,6 miliona euro. Triumfatorka może liczyć na 963 tysięcy euro.

