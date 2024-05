Kiedyś grał w meczu z Niemcami. Teraz może zdobyć szósty Puchar Polski w karierze

Warto przypomnieć, że chociaż teraz Żyro broni barw "Białej Gwiazdy", to w sezonie 2018/2019 był piłkarzem Pogoni Szczecin. Jak 31-latek czuł się w ekipie "Portowców"?

- Bardzo dobrze wspominam grę w Pogoni, oprócz problemów zdrowotnych, które miałem. Pamiętam, że było bardzo fajnie. Byłem tam szczęśliwy. Szkoda, że nie zostałem tam na dłużej. Pamiętam też, że wtedy nie udało mi się dobrze przygotować fizycznie przed sezonem i dlatego złapałem ten uraz - powiedział Żyro w rozmowie z Damianem Domitrzem.

Pięciokrotny reprezentant Polski, który pojawił się na boisku między innymi w towarzyskim meczu Niemcy - Polska (0:0), rozegranym w maju 2014, przypomniał, że w ciągu swojej kariery występował we wszystkich zespołach, które w tym sezonie dotarły do półfinałów Fortuna Pucharu Polski.

- Półfinały były takie, że grałem we wszystkich klubach, które się tam znalazły. To było coś fajnego. Teraz bardziej patrzę na Wisłę - stwierdził.

Mimo prestiżu nadchodzącego spotkania Żyro przyznał, że ważniejszy od możliwego triumfu w Fortuna Pucharze Polki, jest awans do PKO BP Ekstraklasy, o który walczą teraz piłkarze krakowskiego klubu.

- Gdybym miał wybrać, to wybrałbym awans do PKO BP Ekstraklasy. Jest to ważniejsze dla całokształtu klubu i dla piłkarzy - podsumował zawodnik.

Warto przypomnieć, że Żyro na swoim koncie ma już pięć zwycięstw w Pucharze Polski. Po te trofea sięgał, kiedy reprezentował jeszcze barwy Legii Warszawa.