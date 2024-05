Polscy siatkarze rozpoczęli zgrupowanie. Kto trenuje w Spale, kto dołączy później?

Siatkarze, którzy w środę rozpoczęli zgrupowanie, wcześniej przeszli w poniedziałek badania medyczne. Wtorek był dla nich dniem marketingowym.

– Rozpoczynamy przygotowania do Paryża. Nie wszyscy startują w tym samym czasie i nie wszyscy będą z nami od początku do końca, ale wszyscy zawodnicy będą odgrywać bardzo ważną rolę w przygotowaniu drużyny do turnieju olimpijskiego, jakakolwiek ta rola będzie. Mam tylko nadzieję, że będziemy zdrowi i będziemy w stanie jak najlepiej przygotować się do nadchodzącego sezonu – podkreślił Nikola Grbić, cytowany na oficjalnej stronie PZPS.

Kto pojawił się na pierwszym zgrupowaniu? W Spale przebywa siedemnastu siatkarzy: Sebastian Adamczyk, Bartosz Bednorz, Dawid Dulski, Michał Gierżot, Bartosz Gomułka, Kuba Hawryluk, Marcin Janusz, Szymon Jakubiszak, Łukasz Kaczmarek, Marcin Komenda, Bartosz Kurek, Grzegorz Łomacz, Mateusz Poręba, Mikołaj Sawicki, Kamil Szymura, Aleksander Śliwka oraz Łukasz Usowicz.

Kto dołączy do reprezentacji w późniejszym terminie? W Spale zabrakło siatkarzy, którzy dopiero w miniony weekend zakończyli rozgrywki klubowe, a także zawodników Jastrzębskiego Węgla, którzy w niedzielę zagrają w finale Ligi Mistrzów. Wśród nieobecnych są m.in. przyjmujący Tomasz Fornal, Artur Szalpuk i Kamil Semeniuk, środkowi Norbert Huber i Jakub Kochanowski, rozgrywający Jan Firlej oraz atakujący Karol Butryn.

Kilku innych graczy czeka nieco dłuższy odpoczynek związany z problemami zdrowotnymi. Są to m.in. Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, Mateusz Bieniek oraz Paweł Zatorski. Trzech ostatnich czekają specjalne zastrzyki, które mogli przyjąć dopiero po zakończeniu klubowych rozgrywek. Początkowo będą więc przygotowywać się do sezonu kadrowego indywidualnie.

W pierwszym turnieju Ligi Narodów w Antalyi, który czeka Polaków w dniach 22–26 maja, na pewno zagra Aleksander Śliwka, jeden z liderów kadry w zeszłym roku. Jego Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle niespodziewanie wcześnie zakończyła zmagania w PlusLidze, bowiem nie awansowała do fazy play-off. Przyjmujący stracił większą część rozgrywek z powodu kontuzji palca, sam wyraził więc chęć, by jak najwcześniej rozpocząć pracę z reprezentacją i odpowiednio przygotować się do igrzysk w Paryżu.

Wśród powołanych do szerokiej kadry znalazł się atakujący Bartłomiej Bołądź, który w zeszłym roku pomógł reprezentacji wywalczyć kwalifikację olimpijską wobec problemów zdrowotnych Kurka. Bołądź zamelduje się na zgrupowaniu nieco później, podobnie jak jego koledzy z Projektu Warszawa, który zakończył rozgrywki PlusLigi w piątek zdobyciem brązowego medalu.

– Jadę do Spały walczyć o miejsce w ścisłym składzie i rozwijać się, bo to też bardzo ważne. Co reszta przyniesie, to już nie będzie ode mnie zależało – powiedział 29-letni atakujący w rozmowie z PAP.

Polscy siatkarze przed inauguracją zmagań w Lidze Narodów mają w planach mecze towarzyskie z Niemcami w Katowicach (15 maja) oraz Ukrainą w Sosnowcu (16 maja). W Antalyi zmierzą się z USA, Kanadą, Holandią i Słowenią. Drugi turniej rozegrają w Fukuoce (4–8 czerwca), a trzeci w Lublanie (19–23 czerwca). Polacy jako gospodarze mają zapewniony udział w finałach rozgrywek, które odbędą się w Łodzi od 27 do 30 czerwca.