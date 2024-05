Rewanż za najlepszą walkę 2023 roku w Polsce! Przed nami kolejna gala Homanit Rocky Boxing Night

Pierwszy raz rywalizowali 20 października, a górą, nieoczekiwanie, był Lodzik, który po wygranej wszedł w posiadanie cennego trofeum.

- Dla Mateusza Polskiego była to pierwsza porażka w karierze. Nie muszę dodawać jak bolesna - podkreśla promotor Rocky Boxing Promotions Krystian Każyszka. - Zrobiłem wszystko, by mój zawodnik dostał możliwość rewanżu. Tym razem na swoim terenie, tu gdzie na stałe trenuje, w Karlinie, w Homanit Arenie - Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu. Jesteśmy tu po raz drugi, bo Karlino to gmina z energią, a firma Homanit stała się znów naszym wsparciem tytularnym.

- Dajcie mi rewanż z Lodzikiem! - przy każdej okazji powtarzał Mateusz Polski. Jan Lodzik tymczasem wyjechał na turniej do USA i zapewnia, że przywiezie do Karlina bagaż doświadczenia.

Ten elektryzujący pojedynek w wadze półśredniej będzie walką wieczoru, w kolejności pojedynkiem ostatnim, lecz nie ostatnim wzbudzającym ogromne emocje. Pasjonująco zapowiada się rywalizacja innego zawodnika na co dzień mieszkającego w Karlinie. Radomir Obruśniak, u siebie, wraca aby zmierzyć się z Dominikiem Harwankowskim o pas mistrza Polski w wadze lekkiej. Harwankowski to zawodnik niepokonany w 12 występach. Obaj mają umiejętności, by zapewnić kibicom pojedynek na najwyższym sportowym poziomie.

Niewątpliwą atrakcją gali 8 czerwca będzie szybki powrót do ringu mistrza Polski w wadze ciężkiej Kacpra Meyny. Zawodnik grupy Rocky Boxing Promotion jest właśnie po najważniejszym zwycięstwie w karierze. W marcu, w Koszalinie już w pierwszej rundzie znokautował o wiele bardziej doświadczonego Adama Kownackiego po raz drugi broniąc mistrzowskiego pasa.

Na karcie walk znajdzie się pojedynek w wadze junior ciężkiej Marka Kurtyki - ze współpracującej z Rocky Boxing grupy Babilon Promotion - z Michałem Kuźniakiem. Niebawem w mediach i mediach społecznościowych kolejne ogłoszenia przed Homanit Rocky Boxing Night 19 w Karlinie.

