Ważny siatkarz reprezentacji nie zagra w Lidze Narodów. Niezwykły powód

O sytuacji, której konsekwencją jest brak możliwości występów Tuinstry w meczach VNL 2024, holenderski związek poinformował na swojej stronie internetowej (Volleybal.nl). Jako przyczynę wskazał błąd w ramach organizacji, który miał miejsce w trakcie procesu rejestracji.

Jak się okazało, przy zgłaszaniu 30-osobowej listy graczy do rozgrywek Ligi Narodów, do internetowego systemu międzynarodowej federacji siatkarskiej (FIVB) co prawda przesłano dokumenty Tuinstry, ale nie odznaczono pola z nazwiskiem zawodnika, wskutek czego zarejestrowanych zostało nie 30, a 29 siatkarzy. Holendrzy próbowali sprostować pomyłkę, ale ich starania nie przyniosły pożądanego skutku.

- To tragiczne, że coś takiego zdarzyło się jednemu z zawodników. Jest nam żal Benniego, który zawsze bezwarunkowo poświęca się dla zespołu, a według mnie to irytujące również dla sztabu szkoleniowego i dla drużyny, ale niestety okazało się, że sprawa jest nieodwracalna - powiedział w komentarzu dla Volleybal.nl dyrektor techniczny związku Herman Meppelink. Dodał, że zostaną podjęte działania, by taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Sam Tuinstra powiedział, że jest niezwykle rozczarowany z powodu pechowego zdarzenia, które uniemożliwia mu grę w VNL 2024. - Spędzasz cały rok, starając się być coraz lepszym, ponieważ masz w głowie jeden cel: zakwalifikować się z drużyną na Igrzyska Olimpijskie. To długi proces, a my jesteśmy już blisko. Kiedy słyszysz, że nie możesz teraz wnieść swojego wkładu, na chwilę wywraca ci żołądek. To nie jest zabawne dla zespołu i dla mnie. Niestety, doszło do błędu. Fakt, że w tym przypadku pomyłka ma konsekwencje dla mnie, jest wysoce niefortunny - powiedział 23-letni siatkarz, cytowany przez Volleybal.nl.

Błąd administracyjny wyklucza Tuinstrę z Ligi Narodów, ale młody przyjmujący pozostanie w treningu i będzie walczył o miejsce w dwunastoosobowym składzie na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Tyle że Holendrzy najpierw muszą wywalczyć prawo gry we Francji, a nieobecność Tuinstry w VNL 2024, istotnej postaci zespołu włoskiego trenera "Pomarańczowych" Roberto Piazzy w poprzednich sezonach, będzie dla nich utrudnieniem w realizacji tego celu.

Aby wystąpić na igrzyskach, na koniec fazy zasadniczej tegorocznej Ligi Narodów holenderska reprezentacja musi zajmować odpowiednio wysoką pozycję w rankingu FIVB - przepustki do turnieju olimpijskiego zdobędzie wówczas pięć najwyżej notowanych ekip spośród tych, które nie wywalczyły awansu wcześniej, przy czym jedno miejsce będzie zarezerwowane będzie dla najwyżej sklasyfikowanego zespołu z Afryki.

Holendrzy są obecnie na 13. miejscu w rankingu. Spośród zespołów, które nie mają kwalifikacji na igrzyska, wyprzedzają ich Włosi (3. miejsce), Argentyńczycy (6.), Słoweńcy (7.), Serbowie (9.) i Kubańczycy (11.).

Drużyna narodowa Holandii rozpocznie występy w Lidze Narodów 2024 22 maja, gdy w Antalyi zmierzy się ze Słowenią. W Turcji zagra także z reprezentacją gospodarzy turnieju, z Polską oraz z Bułgarią. Następnie, od 4 do 9 czerwca zespół trenera Piazzy będzie grać w kanadyjskiej Ottawie, gdzie jego przeciwnikami będą ekipy Serbii, Kuby, Francji oraz Włoch. Fazę zasadniczą Holendrzy zakończą na Filipinach - w turnieju w Pasay City (18-23 czerwca) zmierzą się z Brazylią, Iranem, Japonią i Kanadą.

W poprzedniej edycji VNL Tuinstra zdobył dla swojej reprezentacji 83 punkty i był jej czwartym najlepiej punktującym zawodnikiem - po Nimirze Abdel-Azizie, Maartenie van Garderenie i Fabianie Plaku. Holendrzy zakończyli rozgrywki na 10. miejscu.

23-letni przyjmujący w ostatnich latach grał w barwach Ziraatu Bankkart Ankara, z którym wywalczył dwa tytuły mistrza Turcji (2022, 2023).

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport