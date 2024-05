Niepokojące oświadczenie polskiego klubu. "Na autostradzie A2 doszło do zderzenia tira z busem"

W środę 1 maja odbył się rewanżowy mecz ćwierćfinałowy Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Industria Kielce mierzyła się na wyjeździe z zespołem SC Magdeburg. Do wyłonienia triumfatora tej rywalizacji potrzebny był konkurs rzutów karnych. Ostatecznie lepsza okazała się ekipa z Magdeburga. Tym samym mistrzowie Polski odpadli z europejskiego pucharu.

ZOBACZ TAKŻE: Rzuty karne przesądziły! Półfinał LM nie dla Industrii Kielce

Dzień po meczu zespół ze stolicy województwa świętokrzyskiego wydał niepokojące oświadczenie. Jak się okazało, bus, którym jechało kilku kibiców Industrii Kielce, zderzył się z tirem.

"Dziś nad ranem na autostradzie A2 doszło do zderzenia tira z busem, którym jechało ośmioro naszych kibiców. Lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Wszyscy trafili do szpitala, lecz ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wracajcie jak najszybciej i czekamy na Was w Hali Legionów" - można przeczytać na oficjalnym koncie mistrzów Polski na platformie X.

Warto jednak zaznaczyć, że Industria nadal walczy o mistrzostwo Polski. Szczypiorniści kieleckiego zespołu już 19 maja rozegrają pierwszy finałowy mecz ORLEN SuperLigi, w którym zmierzą się z Orlen Wisłą Płock.