Gamrot rzucił wyzwanie byłemu mistrzowi UFC! Taką dostał odpowiedź

Charles Oliveira przegrał ostatnio z Armanem Tsarukyanem podczas jubileuszowej gali UFC 300. Brazylijczyk przygotowuje się do powrotu do klatki już za kilka miesięcy. Propozycje walki złożył mu Mateusz Gamrot, jednak ten... odmówił.

Podczas gali UFC 300 Oliveira przegrał z reprezentantem Armenii przez niejednogłośną decyzję sędziów. Zawodnik w jednym z wywiadów zapowiedział, że ma zamiar wrócić do oktagonu w lipcu lub w sierpniu. Na razie nie wiadomo jednak, z kim miałby zawalczyć.

Wypowiedź Brazylijczyka nie umknęła jednemu z najlepszych polskich zawodników MMA - Mateuszowi Gamrotowi. Popularny "Gamer", który od 2020 roku walczy w UFC, za pośrednictwem X (dawnego Twittera) zgłosił pełną gotowość do walki z tym wyżej notowanym od siebie rywalem. "Charles Oliveira idziemy! Jestem gotowy na lipiec/sierpień" - napisał.

Ag. Fight w rozmowie z Oliveirą odniosła się do tej propozycji. Oliveira, zapytany o to, czy chciałby zawalczyć z Polakiem, odpowiedział jednak przecząco.

- Jeśli mam być szczery, to on zasługuje na szacunek, wykonuje świetną pracę, ale ja nie szukam kogoś, kto jest "za" mną, tylko przede mną. Każdy chce walczyć z kimś, kto jest wyżej, to jest częścią tego wszystkiego. Zobaczymy, jak to będzie, musimy zawsze być gotowi, jednak myślę, że to jeszcze nie ten czas" - skomentował Brazylijczyk.

Mateusz Gamrot stoczył jak do tej pory dziewięć walk w UFC. Siedem z nich skończyło się jego zwycięstwem.