Gdzie obejrzeć półfinały europejskich pucharów w rugby?

To będzie kolejny super weekend z najlepszym, klubowym rugby w Europie na sportowych antenach Polsatu. W sobotę pokażemy trzy półfinałowe starcia, w niedzielę jedno. Każdy mecz to potencjalny hit. Na Croke Park w Dublinie zasiądą 82 tysiące widzów!

Trzy godziny zajęło organizatorom sobotniego półfinału rugbowej Ligi Mistrzów – Investec Champions Cup, sprzedanie ponad 82 tysięcy biletów na starcie irlandzkich Leinster ze Świętymi z Northampton. Legendarny Croke Park w Dublinie będzie gościł mecz rugby po kilkunastu latach przerwy. Ten legendarny stadion wybudowany jeszcze w XIX wieku, potem wielokrotnie rozbudowywany, jest areną wielu sportowych wydarzeń, uznawany jest za „matecznik sportów gaelickich”, jak pisze Wikipedia. Odbywają się na nim również największe koncerty i inne wielkie zgromadzenia. Mszę odprawiał na nim papież Franciszek. To na Croke Park rozegrały się też tragiczne sceny "Krwawej niedzieli". 21 listopada 1921 roku, w czasie wojny o niepodległość Irlandii, angielscy żołnierze otoczyli wypełniony po brzegi stadion i otworzyli ogień do tłumu, zabijając 12 osób, a wiele innych raniąc.

Croke Park ze swoją pojemnością to czwarty największy stadion w Europie. Profesjonalnego meczu rugby nie było na nim od 2009 roku, czyli od czasu, gdy irlandzka federacja rugby (IRFU), wspólnie z piłkarską wybudowały Aviva Stadium. To na Aviva swoje mecze rozgrywa reprezentacja Irlandii w rugby, na tym stadionie najważniejsze batalie toczy też najbardziej utytułowana ekipa klubowa, a tak naprawdę to „reprezentacja” Prowincji Leinster – czyli właśnie Leinster Rugby.

Na Aviva Irlandczycy zapewnili sobie trzy tygodnie temu imponujące zwycięstwo nad francuskimi obrońcami tyułu Stade Rochelais – z imponującym wynikiem 40:13. Mecz obejrzał komplet publiczności ponad 51 tysięcy. Zaraz po jego zakończeniu ogłoszono, że półfinał Leinster rozegra na Croke Park. Bilety, jak wspomnieliśmy rozeszły się w trzy godziny.

Dla Leinster nie będzie to pierwszy w historii mecz na tym świętym dla wszystkich irlandzkich kibiców obiekcie. W 2009 roku, także w półfinale Pucharu Europy, doszło na nim wewnątrz-irlandzkiego starcia. Leinster wygrali ze swymi odwiecznymi rywalami z Munster, a potem – pierwszy raz w historii - zdobyli Puchar Europy, pokonując w finale angielskich Leicester Tigers (19:16 na Murrayfield w Edynburgu, w obecności ponad 66 523 widzów).

Northampton to lider angielskiej Gallagher Premiership, zespół, który prezentuje niezwykle efektowny i skuteczny styl gry. Czy to jednak wystarczy na Leinster, które ma w składzie 80% reprezentacji Irlandii - bezdyskusyjnie najlepszej obecnie ekipy na Północnej Półkuli. W 2011 roku Leinster i Northampton zmierzyły się w finale Champions Cup, górą – po pasjonującym pościgu byli Irlandczycy, którzy wygrali 33:22.

W sumie Leinster ma na koncie cztery Puchary Europy. Więcej mają tylko Francuzi z Tuluzy – pięć, którzy w tym roku także doszli do fazy półfinałowej. W niedzielę zmierzą się z inną angielską drużyną, Harlequins Londyn. Francuscy działacze także wypożyczają na ten mecz większy stadion – ze swojego obiektu Ernest-Wallon, przenoszą się na piłkarski Stadium de Toulouse mieszczący 35 472 widzów. Będzie oczywiście komplet.

Faworytem są Francuzi (w fazie grupowej pokonali na wyjeździe Anglików aż 47:19), ale ekipa z Londynu przylatuje do Tuluzy w glorii zwycięstwa nad Northampton w meczu na szczycie Gallagher Premiership. W poprzedni weekend, na stadionie Twickenham, w obecności 58 500 widzów, ekipa słynnego Joe Marlera (wszedł z ławki) wygrała po pasjonującym widowisku 41:32 i w Tuluzie też będzie chciała sprawić niespodziankę.

W sobotę pokażemy też dwa półfinałowe mecze Challenge Cup, a więc odpowiednika piłkarskiej Ligi Europy. Południowoafrykańska ekipa Sharks zmierzy się Francuzami z Clermont Ferrand na neutralnym terenie, a będzie nim Twickenham Stoop, na którym na co dzień swoje mecze rozgrywają wspomniani powyżej Harlequini.

W drugim półfinałowym starciu Challenge Cup angielscy Gloucester podejmą Włochów z Treviso. Faworytami będę gospodarze, ale Benetton to w dużej mierze zespół złożony z gwiazd reprezentacji Italii, która w ostatnich rozgrywkach Pucharu Sześciu Narodów była prawdziwym objawieniem. Benetton pokonał w ćwierćfinale Irlandczyków z Connacht i wciąż nie ma dość. Anglicy mają na koncie dwa triumfy w tych rozgrywkach i zapewne marzy im się trzeci. Emocje, tak jak w pozostałych meczach gwarantowane.

Plan transmisji europejskich pucharów w rugby:



Sobota 04.05



Challenge Cup, ½ finału





Polsat Sport 2, godz.13:25

Hollywoodbets Sharks - ASM Clermont Auvergne





Polsat Sport 2, godz. 15.55

Gloucester Rugby - Benetton Rugby





Champions Cup, 1/2 finału





Polsat Sport 3, godz. 18.25

Leinster Rugby - Northampton Saints





Niedziela 05.05



Champions Cup, ½ finału





Polsat Sport Fight 15.55

Stade Toulousain - Harlequins