Przygotowania do Mistrzostw Świata Elity wchodzą w decydującą fazę. W piątkowym meczu towarzyskim naprzeciw siebie staną reprezentacje Słowacji i Polski. Relacja live i wynik na żywo z meczu Słowacja - Polska na Polsatsport.pl.

Polscy hokeiści, prowadzeni przez słowackiego trenera Roberta Kalabera, kończą przygotowania do MŚ. Mają za sobą sześć sparingów.

W Krynicy-Zdroju dwukrotnie pokonali Węgrów 5:2 i 6:2, potem w Bytomiu przegrali ze Słowenią 0:2 i 1:3, a następnie na wyjeździe dwa razy musieli uznać wyższość ekipy Wielkiej Brytanii – 1:3 i 1:2 po rzutach karnych.

ZOBACZ TAKŻE: Łotysz o meczu z Polską. "To będzie ostra gra"

W ostatnich testach zagrają jeszcze 3 maja w Żylinie ze Słowacją, a cztery dni później w Sosnowcu z Danią. Po tym spotkaniu zostanie ogłoszony skład kadry na mistrzostwa.

MŚ Elity odbędą się w Czechach od 10 do 26 maja z udziałem 16 ekip. Po cztery najlepsze zespoły z dwóch grup awansują do ćwierćfinałów, a drużyny z ostatnich miejsc zostaną zdegradowane do Dywizji 1A.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Słowacja - Polska na Polsatsport.pl. Początek o 18:00.

PAP