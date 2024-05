Kotwica znajduje się w czołówce ligowej tabeli i wygląda na to, że do ostatnich kolejek będzie walczyła o awans do Fortuna 1 Ligi. Stomil natomiast plasuje się w strefie spadkowej, tracąc trzy punkty do pierwszej "bezpiecznej" lokaty.

W pierwszym meczu tych drużyn w obecnym sezonie górą był Stomil, wygrywając u siebie 2:1. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Kotwica Kołobrzeg - Stomil Olsztyn od godziny 19.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport