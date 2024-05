Rezerwy ŁKS są ostatnio w bardzo dobrej formie. Dość powiedzieć, że młodzi piłkarze z Łodzi tracą zaledwie punkt do lokaty dającej grę w barażach o awans do Fortuna 1 Ligi. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Skry - 36 punktów i miejsce w okolicach strefy spadkowej do III ligi.

W pierwszym meczu tych drużyn w obecnym sezonie górą była Skra, wygrywając na wyjeździe 3:1. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo meczu Skra Częstochowa - ŁKS II Łódź od godziny 19.00 na Polsatsport.pl.

BS, Polsat Sport