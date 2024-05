Jak Polacy poradzą sobie podczas mistrzostw świata? "Życzę utrzymania w Elicie"

Czeski napastnik Ondrej Kase walczy o miejsce w kadrze Czech na mistrzostwa świata Elity, których nasi południowi sąsiedzi będą gospodarzem. 28-letni hokeista poprzedni sezon spędził w HC Litvinov, którego zawodnikiem jest Paweł Zygmunt. – To dobry chłopak, który ciężko pracuje – ocenił naszego hokeistę reprezentant Czech.

- W zakończonym sezonie HC Litvinov dotarł do półfinału czeskiej Extraligi, ale walkę o finał przegraliście z Pardubicami i rozgrywki ukończyliście na czwartym miejscu. Do tego miałeś okazję grać w jednym zespole ze swoim bratem Davidem.

- Też jesteśmy bardzo zadowoleni z moim bratem, że możemy tutaj być częścią tego klubu, który w tym sezonie walczył o medale. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi.

- Niebawem rozpoczną się mistrzostwa świata Elity. Po 22 latach przerwy w gronie najlepszych zagra Polska. W naszej kadrze na turnieju w Czechach zagra Twój klubowy kolega Paweł Zygmunt. Jaki to jest człowiek?

- To dobry chłopak, który ciężko pracuje. Mam nadzieję, że uda mu się dostać do reprezentacji. Wszyscy w szatni życzymy mu tego, a także, żeby był zdrowy na mistrzostwach, bo to będzie dla niego coś wielkiego zagrać na takim turnieju.

- Czesi i Polacy nie zagrają ze sobą w jednej grupie mistrzostw świata. Dla Polaków najważniejszym celem będzie zapewnienie sobie utrzymania.

- Cały czas powtarzam, że w hokeju wszystko może się zdarzyć, więc na pewno będę życzył reprezentacji Polski, aby pozostała w Elicie.

- Paweł Zygmunt w tym sezonie zmagał się z kontuzją. Na szczęście wrócił do gry i w tych najważniejszych meczach był do dyspozycji trenera. W których elementach nasz zawodnik ma według Ciebie największe braki?

Uważam, że wracając po kontuzji nie jest łatwo stać się lepszym zawodnikiem w przyszłości, dopóki nie odzyskasz tego czucia, wszystko jest takie trudne. I musisz pracować nad sobą każdego dnia, we wszystkim co tutaj robimy i mam nadzieję, że będzie się poprawiał w każdym kolejnym treningu.

Na koniec zapytam jeszcze: czy i gdzie Paweł Zygmunt ma rezerwy?

Ciężko powiedzieć, bo nie jestem trenerem, zresztą wszyscy popełniamy błędy. Myślę, że jest jeszcze nad czym pracować, choćby w jeździe na łyżwach. Myślę, że każdy zawodnik musi jeszcze nad sobą popracować na każdym treningu.