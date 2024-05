Turniej w Madrycie obfituje w niespodzianki. Taylor Fritz był jedynym faworytem w ćwierćfinałach, który zwyciężył swój mecz. Jego starcie z Francisco Cerundolo było pełne emocji, bo Argentyńczyk zdołał zaskakująco wygrać drugiego seta, ale ostatecznie to pogromca Huberta Hurkacza awansował dalej.

Na etapie półfinałów nie ma już w Madrycie zawodników będących wyżej w rankingu ATP niż Rublow. Czyni go to faworytem całego turnieju, ale akurat on powinien wiedzieć, że samo bycie faworytem jeszcze o niczym nie przesądza. Rosjanin pokonał bowiem w ćwierćfinale Carlosa Alcaraza, reprezentanta gospodarzy i najwyżej notowanego tenisistę w ćwierćfinałach.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Taylor Fritz - Andriej Rublow na Polsatsport.pl. Początek około godziny 16:00.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport