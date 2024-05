Słowacy gotowi do gry o najwyższe cele na MŚ. "Będziemy walczyć o podium"

Tegoroczne Mistrzostwa Świata Elite odbędą się w Czechach. Co może osiągnąć reprezentacja Słowacji na tym turnieju?

Naszym celem będzie awans do ćwierćfinału, a potem wygrać jeden mecz. Wtedy będziemy mogli powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces. Najpierw jednak musimy skupić się na meczach grupowych. Na pewno chcemy wreszcie po wielu długich latach dotrzeć do ćwierćfinału. Wiemy, że bilety są już wyprzedane i będziemy grali jak u siebie.

W zeszłym roku zdobyłeś historyczny medal na igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Co było siłą tej drużyny?

Podstawą było to, że mieliśmy dobrego bramkarza, który pomógł wygrać turniej, w którym graliśmy jako zespół. I mieliśmy świetnego strzelca ze Slafkovsky’ego. On wtedy w tym turnieju strzelał gole w każdym meczu i to była podstawa tamtego sukcesu.

Masz medal z mistrzostw świata. 12 lat temu zdobyłeś srebrny medal w Szwecji. Jak wspominasz ten turniej?

To był mój pierwszy duży turniej, w dodatku mistrzostwa świata i od razu dotarliśmy do finału. Mieliśmy w składzie wiele gwiazd jak choćby Chara, Satan, Kopecky, Handzus, oni pociągnęli ze sobą nas młodych, a myśmy od siebie dodali tej energii. To były piękne mistrzostw świata. W ćwierćfinale pokonaliśmy Kanadę, w półfinale wygraliśmy z Czechami. W finale nam nie wyszło, bo Rosja była poza naszym zasięgiem.

W tym roku Twoim grupowym rywalem na mundialu będzie Polska, która po 22 latach przerwy zagra w Elite. Będzie to dla Ciebie najłatwiejszy przeciwnik w grupie?

Być może ludzie myślą, że będzie najłatwiej, ale ja uważam, że konfrontacja z Polską będzie dla nas jednym z najtrudniejszych meczów. Na pewno przyjadą polscy i słowaccy kibice, więc będą niesieni dopingiem i będą walczyć. Czeka nas ciężka przeprawa, wiemy doskonale jak to wyglądało w zeszłym roku i poprzednich latach. I te turnieje pokazują, że nie będzie łatwo. Nie wychodziły nam pierwsze tercje, nie strzelaliśmy kilku goli i potem było już ciężko.

Kto według Was będzie miał największe szanse na zdobycie złotego medalu?

Według mnie będzie to Kanada. O medale walczyć będą też Czesi.

A Słowacy?

Damy z siebie wszystko i zobaczymy. Mam nadzieję, że tez będziemy walczyć o podium.