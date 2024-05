"To brak solidarności". Zamieszanie po decyzji związanej z IO w Paryżu

Prezes Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Thomas Bach skrytykował decyzję World Athetics o przyznawaniu nagród pieniężnych złotym medalistom olimpijskim tegorocznych igrzysk w Paryżu. "To brak solidarności z innymi sportami" - powiedział.

World Athletics decyzję o nagrodach pieniężnych ogłosiła 10 kwietnia. W przypadku lekkoatletów łączna pula nagród w wysokości 2,4 mln dolarów została wyodrębniona z alokacji udziału w przychodach MKOl, którą World Athletics otrzymuje co cztery lata. Kwota zostanie wykorzystana na nagrody dla lekkoatletów, którzy zdobędą złoty medal w każdej z 48 konkurencji w Paryżu. Mistrzowie olimpijscy otrzymają po 50 tys. dolarów. Członkowie najlepszych sztafet dostaną do podziału taką samą kwotę.

"To nie jest dyskusja na temat nagród pieniężnych, ponieważ one istnieją od dziesięcioleci. Ja wraz z moimi kolegami z zespołu florecistów w 1976 roku otrzymaliśmy nagrodę pieniężną za nasz złoty medal za pośrednictwem fundacji wspieranej przez Niemiecki Komitet Olimpijski. To obecnie powszechna praktyka wśród Narodowych Komitetów Olimpijskich" – powiedział Bach podczas internetowego spotkania z mediami.

"W zasadzie dyskusja dotyczy tego, jak najlepiej wspierać sportowców" - dodał.

Podkreślił, że dodatkowe nagradzanie medalistów to nie jest zadanie międzynarodowych federacji sportowych, bowiem zawodnicy otrzymują honoraria od sponsorów, rządów swoich krajów oraz innych instytucji prywatnych.

Według szefa MKOl rolą międzynarodowych federacji sportowych jest zniwelowanie różnic między sportowcami z różnych części świata, a nie dodatkowe finansowanie tych, którzy i tak dostają nagrody.

"Federacje muszą dołożyć wszelkich starań, aby zlikwidować przepaść pomiędzy zawodnikami pochodzącymi z krajów uprzywilejowanych a tymi z krajów mniej uprzywilejowanych" - podkreślił prezes MKOl.

Inicjatywa World Athletics obejmuje również zobowiązanie do wręczania nagród finansowych także dla srebrnych i brązowych medalistów olimpijskich, począwszy od igrzysk w Los Angeles w 2028 roku.

BS, PAP