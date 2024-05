Wrocławianie wygrali w Ostrowie

Wrocławianie świetnie rozpoczęli to spotkanie i po trafieniach Angela Nuneza i Artioma Parachowskiego prowadzili już 0:7. Aigars Skele i Tomasz Gielo dość szybko doprowadzili jednak do wyrównania. Po późniejszej akcji Nemanji Djurisicia ostrowianie potrafili zdobywać nawet przewagę. Akcje Dusana Mileticia sprawiły, że po 10 minutach było jednak 17:20. W drugiej kwarcie Arged BM Stal szybko wracała na prowadzenie, głównie dzięki Rodneyowi Chatmanowi. Mecz był jednak teraz niezwykle wyrównany. Dopiero po późniejszych zagraniach Daniela Gołębiowskiego oraz Nuneza przyjezdni uciekali na 12 punktów! Odpowiadali na to jednak Tomasz Gielo i Laurynas Beliauskas. Ostatecznie dzięki akcji 2+1 Hassaniego Gravetta pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 41:48.

Zaraz na początku trzeciej kwarty trójki Laurynasa Beliauskasa oraz Ojarsa Silinsa zbliżyły ekipę trenera Andrzeja Urbana na punkt. WKS Śląsk szybko opanował jednak sytuację. Po późniejszym trafieniu Marka Klassena był lepszy o 11 punktów. Straty zmniejszali jeszcze Rodney Chatman i Aigars Skele, ale po 30 minutach i rzucie Klassena po 30 minutach było 61:66. W kolejnej części meczu zespół trenera Miodraga Rajkovicia ponownie uciekał na osiem punktów po wsadzie w kontrze Jakuba Nizioła. Dzięki trójce Daniela Gołębiowskiego różnica wzrosła aż do 11! Tego Arged BM Stal nie była już w stanie odrobić. Ostatecznie WKS Śląsk zwyciężył 85:76.

Najlepszym zawodnikiem gości był Daniel Gołębiowski z 19 punktami, 3 zbiórkami i 3 asystami. Aigars Skele zdobył dla gospodarzy 22 punkty, 5 zbiórek i 6 asyst.

Arged BM Stal Ostrów Wlkp. - Śląsk Wrocław 76:85 (17:20, 24:28, 20:18, 15:19).

Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 1-0 dla Śląska. Drugie spotkanie rozegrane zostanie w niedzielę w Ostrowie Wlkp.

Arged BM Stal Ostrów Wlkp.: Aigars Skele 22, Tomasz Gielo 14, Laurynas Beliauskas 13, Rodney Chatman 9, Nemanja Djurisic 6, Ojars Silins 5, David Brembly 3, Krzysztof Sulima 2, Michał Chyliński 2.

Śląsk Wrocław: Daniel Gołębiowski 19, Angel Nunez 13, Dusan Miletic 13, Hassani Grevett 10, Marek Klassen 8, Arciom Parachouski 7, Jakub Nizioł 7, Mateusz Zębski 4, Saulius Kulvietis 4.

plk.pl