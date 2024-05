Wysoka porażka reprezentacji Polski

Przygotowująca się do hokejowych mistrzostw świata Elity reprezentacja Polski przegrała ze Słowacją 1:6 (0:4, 0:0, 1:2) w towarzyskim meczu rozegranym w Żylinie. W ostatnim sparingu przed MŚ Polacy podejmą we wtorek w Sosnowcu Danię.

Hokeiści Słowacji na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Pekinie (2022) wywalczyli brązowy medal. 15 maja zagrają z Polakami w ramach MŚ.

Był to siódmy mecz kontrolny zespołu trenera Roberta Kalabera przed majowymi MŚ w Czechach. Wcześniej w Krynicy-Zdroju Polacy dwa razy pokonali Węgrów 5:2 i 6:2, potem w Bytomiu przegrali ze Słowenią 0:2 i 1:3, a następnie na wyjeździe ulegli Wielkiej Brytanii 1:3 i 1:2 po rzutach karnych.

MŚ Elity, w których biało-czerwoni wystąpią po raz pierwszy od 2002 roku, odbędą się w Czechach od 10 do 26 maja. Polacy swoje mecze grupy B rozegrają w Ostrawie, a ich rywalami będą: Łotwa, Szwecja, Francja, Słowacja, USA, Niemcy i Kazachstan. Po cztery najlepsze zespoły z dwóch grup awansują do ćwierćfinałów, a drużyny z ostatnich miejsc zostaną zdegradowane do Dywizji 1A.

Słowacja - Polska 6:1

Bramki: Peter Cehlarik (6, 56), Pavol Regenda (3), Samuel Takac (4), Lukas Cingel (14), Marek Hrivik (60) - Grzegorz Pasiut (41).

