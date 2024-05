Zapadła decyzja przed Euro 2024. Czy reprezentacje na tym skorzystają?

O ponowne zwiększenie limitu apelowali m.in. trenerzy Anglii Gareth Southgate czy Holandii Ronald Koeman, który 16 czerwca poprowadzi "Oranje" przeciwko Polsce w grupie D. Zdaniem szkoleniowców takie rozwiązanie pomaga radzić sobie ze skutkami kontuzji.

UEFA podkreśliła w komunikacie, że piłkarskie federacje krajów nie mają obowiązku, a jedynie możliwość powołania trzech dodatkowych zawodników. Europejska centrala zgodziła się ponadto przeznaczyć 140 milionów euro dla klubów, których zawodnicy wystąpią w turnieju finałowym ME. Dodatkowe 100 milionów trafi do ekip, które "dostarczyły" piłkarzy na mecze eliminacji ME oraz Ligi Narodów.

Euro 2024 rozpocznie się 14 czerwca, a finał odbędzie się 14 lipca. Gospodarzem turnieju są Niemcy.

PAP