Zbigniew Boniek podsumował finał Fortuna Pucharu Polski. Pięć punktów

Wisła Kraków i Pogoń Szczecin stanęły naprzeciwko siebie w finale Fortuna Pucharu Polski. Podczas meczu, który odbył się w czwartek 2 maja na PGE Narodowym, lepsi okazali się piłkarze zespołu ze stolicy Małopolski. "Biała Gwiazda" sięgnęła po trofeum, wygrywając starcie po dogrywce 2:1.

Głos w sprawie finału Fortuna Pucharu Polski zabrał Zbigniew Boniek. Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej opublikował post na swoim oficjalnym koncie na platformie X. Boniek podsumował starcie pomiędzy Wisłą a Pogonią w pięciu punktach.

"Wczorajszy mecz pokazał że: 1. Jeżeli kibice chcą, to oprawa i atmosfera jest fantastyczna; 2. Myślenie, że jak nie ma Legii i Lecha, to finał traci na randze, jest błędem; 3. Nasz polski Finał to fantastyczny produkt. Duże podziękowania także dla Polsatu; 4. Co by było, gdyby do tego wszystkiego dołączyć więcej jakości piłkarskiej na boisku; 5. I co jeszcze..." - napisał były reprezentant Polski.

Do swojego wpisu Boniek dodał także fotografię, która od czwartku jest hitem polskiego internetu. Chodzi o zdjęcie, na którym widać, jak kibic Pogoni pomaga starszej fance Wisły wejść po schodach PGE Narodowego.