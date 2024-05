Lechia Gdańsk do sobotniego spotkania będzie podchodzić jako lider Fortuna 1 Ligi i do zeszłego tygodnia wydawało się, że nic nie może zagrozić jej bezpośredniemu awansowi. Jednak gdańszczanie w poprzedniej kolejce nie zdołali dopisać sobie trzech punktów. W Rzeszowie ulegli Stali 2:4 i ich przewaga nad trzecimi w tabeli tyszanami stopniała do ośmiu punktów.

Jeśli GKS-owi uda się ograć liderów tabeli, to walka o dwa premiowane awansem do Ekstraklasy miejsca może jeszcze w samej końcówce sezonu nabrać rumieńców. GKS jest w dobrej formie, pewnie wygrali ostatnie dwa spotkania, zachowując w obu czyste konta. W sobotnim spotkaniu będą musieli sobie radzić bez Jakuba Budnickiego, który pauzuje za czerwoną kartkę otrzymaną w meczu z Zagłębiem Sosnowiec.

Poprzednie starcie tych drużyn skończyło się zwycięstwem Lechii 3:1.

Lechia Gdańsk - GKS Tychy: Gdzie obejrzeć mecz? Transmisja TV i stream online

Transmisja meczu Lechia Gdańsk - GKS Tychy od 17:20 w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport