Huber bojowo nastawiony przed finałem Ligi Mistrzów. "Wyjdziemy napakowani"

W niedzielę o 16:00 mistrzowie Polski z Jastrzębia-Zdroju spróbują zdobyć to, co "uciekło" im rok temu. Drzwi do triumfu w Lidze Mistrzów stoją przed nimi otworem. Muszą jednak przez nie przejść. We wszystkim "przeszkodzić" będą im próbowali zawodnicy z Itas Trentino.

Choć włoski klub to siatkarski i finansowy gigant, to jastrzębianie stawiani są w roli faworytów tego starcia. Zespół z Trydentu nie prezentuje się ostatnio najlepiej. Niespodziewanie przegrał z Mint Vero Volley Monza w półfinale SuperLegi, a jeszcze bardziej sensacyjnie zakończył sezon bez medalu. W walce o brąz uległ Power Volley Milano.

Nastroje w polskim zespole są dobre, ale bojowe. Siatkarze znają atuty zarówno swoje, jak i rywali.

- Na pewno mistrzostwo Polski pozwoliło nam stać się bardziej pewnymi siebie. Jesteśmy drużyną, która nie boi się rywala. Skupiamy się na tym, co my możemy. Niezależnie, kto będzie grał po drugiej stronie, wyjdziemy napakowani i będziemy się nawet bić - powiedział Norbert Huber w rozmowie z Marcinem Lepą dla Polsatu Sport.

Siatkarze przyjechali do Antalyi w piątek. Tego samego dnia odbyli także trening. Mieli zatem okazję zapoznać się z halą, ale także... z hotelem.

- Jestem gotowy na to starcie. Jesteśmy w stanie dobrze się wyspać przed jutrzejszym dniem, dobrze zjeść. Śpimy w fajnym hotelu. Tu jest wszystko, ale to, co dookoła, schodzi na dalszy plan. Przyjechaliśmy tutaj po Ligę Mistrzów, a nie po to, żeby czerpać korzyści z all-inclusive - dodał środkowy Jastrzębskiego Węgla i reprezentacji Polski.

Wielki finał siatkarskiej Ligi Mistrzów Jastrzębski Węgiel - Itas Trentino rozpocznie się w niedzielę 5 maja o godzinie 16:00. Transmisja w Polsacie, Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go.