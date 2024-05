Najbardziej emocjonujące 2 minuty w sporcie. Zaczynamy walkę o Potrójną Koronę!

W sobotni wieczór na torze Churchill Downs odbędzie się jubileuszowa, 150. edycja Kentucky Derby – wyścigu, nazywanego „Najbardziej emocjonującymi 2 minutami w sporcie”. Słynna gonitwa rozpocznie walkę o Potrójną Koronę w Stanach Zjednoczonych. Transmisja Kentucky Derby w Polsacie Sport 2 i Polsat Box Go.

Zmagania trzyletnich koni w Louisville to jeden z najważniejszych dni amerykańskiego kalendarza wyścigowego. Kentucky Derby, wraz z odbywającymi się dwa tygodnie później Preakness Stakes (1800 metrów) oraz pięć tygodni później Belmont Stakes (2400 metrów), składają się bowiem na Potrójną Koronę w USA. Dodatkowego smaku tej rywalizacji dodaje wyjątkowo bogata historia gonitw na Churchill Downs. Odbywające się od 1875 (!) roku Kentucky Derby to najstarsza nieprzerwanie organizowana impreza sportowa w całych Stanach Zjednoczonych! Nic więc dziwnego, że do Louisville ciągną rokrocznie tłumy kibiców, a średnia frekwencja wynosi tu około 155 tysięcy widzów!

W gonitwie, toczonej na piaskowej (a nie trawiastej, jak w Anglii i większości torów w Europie) nawierzchni wystartuje 20 koni, zakwalifikowanych na podstawie ich wyników z 2024 Road to the Kentucky Derby. Od 1896 roku rywalizacja przebiega na skróconym dystansie 2 kilometrów i trwa około dwóch minut. Właśnie dlatego media za oceanem określają ją mianem „Najbardziej emocjonujących dwóch minut w sporcie”. W tym roku – poza tradycyjnym wieńcem z 554 czerwonych róż – na zwycięzcę czeka pokaźna nagroda finansowa, gdyż pulę nagród podniesiono z trzech do pięciu milionów dolarów!



Faworytami tegorocznych zmagań są zwycięzca Florida Derby, koń Fierceness dosiadany przez dżokeja Johna Velazqueza, który jest trzykrotnym triumfatorem Kentucky Derby (2011, 2017, 2020), a trenowany przez członka amerykańskiej Galerii Sław Todda Pletchera. Kolejnym silnym kandydatem jest Sierra Leone pod dżokejem Tylerem Gaffalione, amerykańskim gwiazdorem wyścigów konnych, który wsławił się tym, że wygrywał po ponad 200 gonitw w każdym ze swoich trzech pierwszych sezonów. Trenerem Sierra Leone jest Chad Brown, który w trakcie swojej pełnej sukcesów kariery wyszkolił między innymi 10 zdobywców Eclipse Award. Czy Kentucky Derby 2024 będą rzeczywiście starciem tych dwóch koni? A może w walkę włączy się kto inny – choćby Catching Freedom, dosiadany przez Flaviena Prata, francuskiego zwycięzcę tej prestiżowej gonitwy z 2019 roku? O tym przekonamy się w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu.



Warto zaznaczyć, że triumf w Kentucky Derby rzadko przekłada się na zdobycie Potrójnej Korony. W dotychczasowej – długiej przecież – historii sztuka ta udała się zaledwie trzynastu koniom, z czego tylko 2 w XXI wieku (American Pharoah w 2015 i Justify w 2018 roku). Czy w tym roku zobaczymy legendę na miarę wybitnego Secretariata, zdobywcy Potrójnej Korony z 1973 roku?



Kentucky Derby 2024 odbędą się w nocy z 4 na 5 maja polskiego czasu. Początek transmisji w sobotę (4 maja) o godzinie 23.00 w Polsacie Sport 2 i Polsat Box Go.