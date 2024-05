Rezerwowy bohaterem. Włocławianie o krok od półfinału

Początek był bardzo wyrównany, a po akcjach Stephena Browna i Aleksandara Langovicia goście mieli trzy punkty przewagi. Szybko trójkami zmieniali to jednak Victor Sanders oraz Jakub Garbacz. Ważne akcje potrafił później kończyć także Dominik Grudziński, ale ostatecznie po zagraniu Janariego Joesaara po 10 minutach było 23:22.

W drugiej kwarcie włocławianie potrafili szybko uciekać na dziewięć punktów dzięki trójkom Kamila Łączyńskiego i Joesaara. Trzeba podkreślić, że tylko chwilę wcześniej świetny fragment zanotowali Langović i Brown. Po późniejszym rzucie z dystansu Garbacza różnica wynosiła nawet 13 punktów. Sanders ustalił wynik pierwszej połowy na 50:35.

W trzeciej kwarcie trójki Devona Danielsa i Aleksandara Langovicia sprawiły, że ekipa trenera Sebastiana Machowskiego zbliżała się na siedem punktów. To nie był koniec! Po podobnym rzucie Stephena Browna stargardzianie przegrywali już tylko punktem! Sytuację gospodarzy uspokoił jednak Tomas Kyzlink. Po kontrze Janariego Joesaara po 30 minutach było już 73:63.

Przyjezdni znowu lekko zbliżali się do rywali w kolejnej części meczu, ale to włocławianie cały czas kontrolowali wydarzenia na parkiecie. PGE Spójnia starała się walczyć do samego końca, chociaż kluczowe akcje w końcówce należały do Victora Sandersa. Ostatecznie Anwil wygrał 98:84 i prowadzi już 2-0 w ćwierćfinale.

Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Janari Joesaar z 20 punktami i 8 zbiórkami. Aleksandra Langović zdobył dla gości 20 punktów i 3 zbiórki.

ORLEN Basket Liga - 1/4 finału

Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard 98:84 (23:22, 27:13, 23:28, 25:21)

Stan rywalizacji (do 3 zwycięstw): 2-0 dla Anwilu

Anwil: Janari Joesaar 20, Victor Sanders 16, Luke Petrasek 14, Tomas Kyzlink 14, Jakub Garbacz 8, Ziga Dimec 7, Mateusz Kostrzewski 6, Amir Bell 6, Kamil Łączyński 5, Kalif Young 2, Igor Wadowski 0, Maciej Bojanowski 0;

Spójnia: Aleksandar Langović 20, Stephen Brown 18, Devon Daniels 18, Dominik Grudziński 10, Karol Gruszecki 8, Wesley Gordon 4, Alex Stein 4, Ben Simons 2, Adam Łapeta 0.

