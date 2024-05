Przed nami kolejna znakomicie zapowiadająca się gala UFC. Tym razem największa organizacja MMA na świecie zawita do Rio de Janeiro. W walce wieczoru brazylijskiego wydarzenia reprezentant gospodarzy Alexandre Pantoja stoczy bój ze Stevem Ercegiem. Stawką będzie pas mistrzowski wagi muszej. Na tej samej gali do klatki wejdzie również Karolina Kowalkiewicz. Polka skrzyżuje rękawice z Iasmin Lucindo. Kiedy UFC? O której godzinie? Transmisja UFC 301 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go.

Dla Pantojy będzie druga obrona mistrzowskiego tytułu. Po pas sięgnął w lipcu zeszłego roku, kiedy to na UFC 290 pokonał niejednogłośnie na punkty Brandona Moreno. Natomiast pierwszą udaną obronę zapisał na swoim koncie podczas grudniowego UFC 296. Wówczas wygrał z Brandonem Royvalem jednogłośną decyzją sędziów. Teraz "Cannibal" wystąpi przed własną publicznością w Rio de Janeiro, a zatem presja będzie większa niż kiedykolwiek wcześniej w jego karierze.

Rywalem Brazylijczyka w main evencie UFC 301 będzie Erceg. "Astro Boy" w amerykańskiej organizacji idzie jak burza. Po trzech zwycięstwach doszedł do walki mistrzowskiej. Dodajmy jednak, że seria wygranych Australijczyka jest znacznie dłuższa. Po raz ostatni wychodził z klatki pokonany we wrześniu 2017 roku. Od tamtej pory był górą nad rywalami w 11 starciach.

Niezwykle ciekawie zapowiadająca się potyczka Pantoja - Erceg to nie jedyna atrakcja UFC 301. Wielu kibiców czeka na powrót do oktagonu Jose Aldo. Legenda światowego MMA wystąpi w co-main evencie, a jego przeciwnikiem będzie Jonathan Martinez. Polscy fani z pewnością czekają na kolejny występ Karoliny Kowalkiewicz. Łodzianka powalczy o piątą wygraną z rzędu, a jej przeciwniczką będzie Lucindo. Zwycięstwo przybliży Polkę do pojedynków z czołówką wagi słomkowej. Zadanie nie będzie jednak łatwe. Brazylijka to jedna z najbardziej obiecujących zawodniczek młodego pokolenia. Wystarczy wspomnieć, że obie fighterki dzieli aż 17 lat różnicy.

UFC 301: Kowalkiewicz - Lucindo. Pantoja - Erceg. Kiedy? O której? Transmisja TV i stream online

Transmisja gali UFC 301 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go. Początek o 02:00.

Karta główna (04:00, Polsat Sport 1, Polsat Box Go):



125 lb: Alexandre Pantoja (27-5) - Steve Erceg (12-1) – o pas mistrzowski w kategorii muszej

135 lb: Jonathan Martinez (19-4) - Jose Aldo (31-8)

205 lb: Anthony Smith (37-19) - Vitor Petrino (11-0)

185 lb: Michel Pereira (30-11) - Ihor Potieria (21-5)

185 lb: Paul Craig (17-7-1) - Caio Borralho (15-1)

Karta wstępna (01:00, początek transmisji o 02:00 w Polsacie Sport 1 i na Polsat Box Go):



145 lb: Joanderson Brito (16-3-1) - Jack Shore (17-1)

115 lb: Karolina Kowalkiewicz (16-7)- Iasmin Lucindo (15-5)

155 lb: Elves Brener (16-3) - Myktybek Orolbai (12-1-1)

155 lb: Joaquim Silva (13-4) - Drakkar Klose (14-2-1)

Karta przedwstępna:



155 lb: Mauricio Ruffy (9-1) - Jamie Mullarkey (17-7)

125 lb: Dione Barbosa (6-2) - Ernesta Kareckaite (5-0-1)

155 lb: Ismael Bonfim (19-4) - Vinc Pichel (14-3)

125 lb: Alessandro Costa (13-4) - Kevin Borjas (9-2)