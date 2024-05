Hiszpańskie media zachwycone Igą Świątek. "Co za zwycięstwo!"

Iga Świątek potwierdziła jest najlepszą tenisistką na świecie i podkreśliła to w sobotnim finale turnieju w Madrycie. Liderka rankingu pokonała Arynę Sabalenkę 7:5, 4:6, 7:6 (9-7). Hiszpańskie media są zachwycone tym meczem oraz postawą Polki.

"Co za mecz! Co za finał! Co za zwycięstwo!" - podsumowała rozgłośnia Cadena SER relacjonująca sobotni finał.

Hiszpańscy dziennikarze i eksperci wskazują na bardzo wyrównane decydujące spotkanie zawodów, które są jednym z najważniejszych sprawdzianów przed wielkoszlemowym French Open w Paryżu. Zdaniem mediów ten pojedynek był świetnym dowodem wiarygodności klasyfikacji WTA, w której przewodzi Świątek przed Sabalenką.

Komentatorzy podkreślali odporność fizyczną i psychiczną Polki, która - jak zauważali - po raz pierwszy triumfowała na madryckiej "cegle". Przypomnieli, że sobotnim zwycięstwem zrewanżowała się Sabalence za finałową porażkę sprzed roku i uniemożliwiła Białorusince wygranie tej imprezy po raz trzeci.

Agencja Europa Press z Madrytu odnotowała, że Świątek wyszła zwycięsko z niezwykle zaciętego i męczącego, gdyż trwającego ponad trzy godziny, pojedynku z bardzo wymagającą rywalką.

"Kto teraz powie, że kobiecy tenis jest nudny?" - napisano i przypomniano, że to retoryczne pytanie zadała też Świątek po wieczornym starciu z Sabalenką.

Media hiszpańskie zaznaczyły, że choć 22-letnia Polka jest już niezmiernie utytułowana, to dotychczas nie miała szczęścia na madryckich kortach.

"Tym razem Świątek zostawiła swój ślad w Madrycie... Polka kontynuuje swój niewiarygodny triumfalny marsz jako najmłodsza tenisistka od czasu Dunki Caroline Wozniacki w 2012 roku z 20 tytułami na koncie" - zauważano.

Madryckie radio Cope podkreśliło z kolei, że: "Iga wykorzystała szansę wygrywając w niezapomnianym meczu najlepszych dwóch tenisistek świata".

KP, PAP