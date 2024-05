Ważna informacja od Igi Świątek. To będzie jej następny krok

Iga Świątek idzie jak burza. Polska tenisistka w sobotę sięgnęła po kolejne trofeum w tym sezonie. Liderka światowego rankingu w finale turnieju WTA w Madrycie po trzysetowej batalii pokonała Arynę Sabalenkę.

Dzień po rozegraniu finału Świątek postanowiła opublikować post w swoich mediach społecznościowych. Raszynianka zdradziła, w jakim turnieju już niedługo weźmie udział.

"Co to był za mecz. Chyba nie trzeba pisać więcej. Dumna i szczęśliwa lecę do Rzymu. Do zobaczenia" - napisała na swoim oficjalnym koncie na Instagramie Świątek.

Impreza w stolicy Włoch rozpocznie się już bardzo niedługo. Pierwszy mecz zostanie rozegrany we wtorek 7 maja. Finał zaplanowano na niedzielę 19 maja.