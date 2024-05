Nowa era w MotoGP. Znamy datę

SILNIKI

Od 2027 roku pojemność silnika zostanie zmniejszona z 1000 cm3 do 850 cm3. Zmniejszy to prędkość maksymalną, czyniąc sport bezpieczniejszym, czyniąc silnik bardziej wydajnym i zrównoważonym. Maksymalny średnica tłoka zostanie zmniejszona z 81 do 75 milimetrów, co również ograniczy osiągi.



Aby sport był jeszcze bardziej wydajny, maksymalna liczba silników dozwolonych dla każdego zawodnika w sezonie również zostanie zmniejszona z siedmiu do sześciu.

PALIWO

Jak już ogłoszono, MotoGP™ będzie ścigać się na 100% zrównoważonym paliwie od 2027 roku. W ramach nowych przepisów zmniejszy się również pojemność zbiornika paliwa z 22 litrów do 20, a zawodnicy będą mogli zużywać 11 litrów podczas wyścigu Sprint.

AERODYNAMIKA

Aerodynamika zostanie ograniczona i będzie ściślej kontrolowana od 2027 roku w celu zminimalizowania jej negatywnych skutków. Szerokość górnej części przedniej owiewki będzie węższa o 50 mm, a „nos" zostanie cofnięty o 50 mm, zmniejszając wpływ aerodynamiki tam, gdzie ma to znaczenie, na prostych i strefach hamowania. Dzięki temu wyścigi będą jeszcze bardziej zacięte, a wyprzedzanie jeszcze częstsze.



Elementy aero za kierowcą będą podlegały homologacji od 2027 roku, a zespoły będą mogły je aktualizować tylko raz w sezonie, aby kontrolować koszty.



SYSTEMY OPUSZCZANIA MOTOCYKLA

W nowej erze od 2027 r. zakazane będą wszystkie systemy opuszczania motocykla, tak podczas jazdy, jak i na starcie. Pozwoli to kontrolować osiągi i sprawi, że sport będzie bezpieczniejszy, zwłaszcza podczas startów. To również nada jeszcze większe znaczenie umiejętnościom każdego kierowcy, podobnie jak aero, ma na celu zwiększenie ich zdolności do wyprzedzania.

DANE GPS

Aby jeszcze bardziej wyrównać szanse, dane GPS wszystkich zawodników będą dostępne dla wszystkich zespołów po każdej sesji. Udostępnianie danych wszystkim zawodnikom oferuje lepsze możliwości postępu dla mniej wydajnych zespołów i zawodników, przy kontrolowanych kosztach. Dostęp do tego zakresu danych pomoże uczynić sport bezpieczniejszym, pozwoli fanom na zgłębianie wiedzy o MotoGP.

KONCESJE

Obecny system koncesji, wprowadzony pod koniec sezonu 2023, będzie kontynuowany - ale ponieważ nowe przepisy techniczne wejdą w życie w 2027 r., wszyscy producenci rozpoczną sezon w randze B. Następnie zostaną ponownie ocenieni w połowie sezonu, latem 2027 r., i będą mogli zmienić grupę w górę lub w dół, aby mieć dostęp do większej lub mniejszej liczby koncesji. Ten reaktywny system oznacza, że wyniki producentów są brane pod uwagę od pierwszego dnia, utrzymując pole gry tak blisko, jak to możliwe, gdy rozpoczyna się nowa era.

Dla zawodników, dla sportu, dla widowiska: MotoGP™ w 2027 roku będzie bezpieczniejsze, bardziej zrównoważone i jeszcze bardziej spektakularne niż kiedykolwiek.