"Od Paryża do Paryża". Eksperci o najważniejszych momentach polskiego sportu

Wielkimi krokami zbliżają się tegoroczne igrzyska olimpijskie. Warto przypomnieć, że w tym roku minie setna rocznica pierwszego startu polskiej reprezentacji na jednej z najważniejszych imprez w świecie sportu. Co ciekawe, igrzyska olimpijskie w 1924 roku, na których debiutowali Biało-Czerwoni, również odbywały się w stolicy Francji.

Z tej okazji w Centrum Olimpijskim zorganizowana została konferencja naukowa "Od Paryża do Paryża. Polski sport olimpijski na tle dziejów najnowszych". Podczas wydarzenia porozmawiano o pierwszych startach Polaków na igrzyskach olimpijskich.

- My wtedy dopiero raczkowaliśmy. Dopiero w 1919 roku, kiedy powstał Polski Komitet Olimpijski, to zaczęliśmy myśleć o rywalizacji na światowych arenach, żeby móc mierzyć się z najlepszymi sportowcami na świecie i brać udział w igrzyskach olimpijskich. Nie udało się w 1920 roku w Antwerpii, ale osiągnęliśmy to w 1924. To były dopiero początki, trudne początki - powiedziała w rozmowie z Szymonem Rojkiem mgr Marta Marek z Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Wspomniano również o najbardziej ikonicznych momentach w historii polskiego sportu. Opowiedziano między innymi o słynnym "geście Kozakiewicza".

- Kluczowe jest to, w jakich warunkach polityczno-gospodarczych pojawił się ten gest. Jest to rok 1980 w Moskwie, czyli na terenie powszechnie traktowanego wroga, jeżeli chodzi o odbiór społeczeństwa. To było dwa tygodnie przed startem strajków na Wybrzeżu, czyli przed początkiem zmian w Polsce i stopniowego wyzwalania się spod jarzma komunistycznego. Gest zupełnie przypadkowy, będący wyrazem emocji wobec wrogiej publiczności i wyrazem radości po dobrym skoku - opowiedziała dr Marlena Łopatka z Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

We wtorek 7 maja odbędzie się drugi dzień konferencji.

Igrzyska w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i zakończą 11 sierpnia. Igrzyska paralimpijskie odbędą się między 28 sierpnia a 8 września.

