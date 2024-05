Zmiana rywala, ale cel ten sam! Kaszubowski wróci na odpowiednie tory?

Już 11 maja Krystian Kaszubowski (10-4, 2 KO, 1 SUB) wystąpi w walce wieczoru gali organizowanej przez First Step Championship i Tuco Promotion. Zawodnikowi z Gdyni na ostatniej prostej zmienił się rywal, ale zdaniem samego zainteresowanego nie przeszkodzi mu to w powrocie na zwycięską ścieżkę.