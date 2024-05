Spotkanie na Dortmundzkim Signal Iduna Park nie przyniosło ostatecznego rozstrzygnięcia. Borussia zwyciężyła, ale tylko 1:0. Spotkanie w Dortmundzie na pewno zostanie zapamiętane jako mecz niewykorzystanych szans, obie strony mogły wywieźć z Dortmundu lepszy wynik. PSG na pewno będzie żałować szansy Kyliana Mbappe z początku drugiej połowy, gdy zawodnicy paryskiego klubu dwa razy obili obramowanie bramki w ciągu kilkunastu sekund. Borussia natomiast spokojnie mogła wygrać przynajmniej dwoma bramkami, wystarczyło, by Sabitzer pokonał Donnarumę przy strzale z 10 metrów w końcówce pierwszej połowy.

PSG w tym sezonie bardzo dobrze sobie radzi w rozgrywkach krajowych. Zapewnili już sobie mistrzostwo Francji i pod koniec maja wystąpią w finale pucharu Francji z Lyonem. W lidze mistrzów może znowu przegrali pierwszy mecz, ale dwumecz z "Dumą Katalonii" w ćwierćfinale pokazał, że mistrzowie Francji potrafią odwracać losy rywalizacji.

Spotkanie na Parc des Princes da odpowiedź na pytanie, czy paryżanie zagrają w finale Ligi Mistrzów po raz drugi w historii. Wtedy podczas pandemicznego turnieju finałowego musieli uznać wyższość Bayernu Monachium.

BVB nie dało wiele powodów do radości swoim kibicom w tym sezonie. Bardzo wcześnie odpadli z pucharu Niemiec, w Bundeslidze zajmują dalekie, piąte miejsce. Liga Mistrzów wydaje się jedyną szansą na uratowanie sezonu. Nie są faworytami, ale zaskakują nie tylko zaangażowaniem, ale też jakością piłki granej w Europie.

Na Parc de Princes Borussia jedzie z jednobramkową zaliczką. Mogą sobie pluć w brody, bo mogła być większa, może nawet powinna być większa. Jeśli im się powiedzie, to w finale spotkają się z Bayernem lub Realem Madryt. Zespół z Dortmundu, tak samo, jak paryżanie, będąc ostatni raz w finale Ligi Mistrzów, mierzył się z Bayernem. Tak samo, jak paryżanie, poniósł wtedy klęskę. Jeśli Bayern wygra swoją parę w środę, któryś z zespołów dostanie szansę na rewanż.

PSG - Borussia Dortmund: Gdzie obejrzeć mecz? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Mecz Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund rozpocznie się we wtorek 7 maja o godzinie 21:00. Transmisja tego spotkania ruszy natomiast już o 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Od 19:00 zapraszamy na przedmeczowe studio - do Polsatu Sport Premium 1, a od 20:00 - również do Polsatu Sport 2.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport