Zapadła decyzja. Wiadomo, co z przyszłością lidera klubu z PlusLigi

Gdy debiutowali w PlusLidze, mało kto stawiał na to, że się w niej utrzymają. Siatkarze Exact Systems Hemarpol Częstochowa tymczasem nie tylko utrzymali się w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale też mocno dali się we znaki faworytom. I choć finalne zajęli 15. lokatę w zakończonym już sezonie, w kolejnym taki wynik to będzie już za mało.

Wszystko dlatego, że PlusLiga 2024/2025 będzie ostatnią tak liczną ligą. Po jej zakończeniu z najwyższą klasą rozgrywkową pożegnają się aż trzy zespoły. Stąd też ogromne ruchy transferowe w popularnym "Norwidzie".

O sile ekipy z Częstochowy, którą poprowadzi Igor Kolaković, wciąż będzie stanowił Damian Kogut. Przyjmujący w ubiegłym sezonie był filarem zespołu. W 30 spotkaniach zdobył łącznie aż 298 punktów. Skutecznie skończył 245 ataków i zanotował 23 punktowe bloki. Do tego dołożył 30 asów serwisowych.

- Cieszę się, że mogę zostać na kolejny sezon w Częstochowie. Utrzymaliśmy się w najlepszej lidze na świecie, więc nie zastanawiałem się zbyt długo nad tym, aby podpisać kontrakt na kolejny sezon. Kibice i sympatycy częstochowskiej siatkówki, widzimy się już za niedługo – powiedział cytowany przez klub Damian Kogut.

Pod koniec kwietnia w mediach społecznościowych ogłoszono, że odchodzą: Rafał Sobański, Sho Takahashi, Dawid Dulski, Byron Keturakis, Łukasz Rymarski, Marcin Jaskuła, Aymen Bouguerra, Bartłomiej Janus oraz Piotr Hain. Dalszą sportową karierę kontynuować będą już w innych zespołach.