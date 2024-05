Zaskakujące wyznanie Maryli Rodowicz. Chodzi o Świątek. "Nieraz zdarzało mi się"

Iga Świątek ma szerokie grono fanów. Wśród nich jest także jedna z największych gwiazd polskiej muzyki - Maryla Rodowicz. Wokalistka właśnie porównała raszyniankę do... Rafaela Nadala. Jakie widzi podobieństwo?

Iga Świątek jest w świetnej formie. Udowodniła to, wygrywając prestiżowy Mutua Madrid Open. Razem z Aryną Sabalenką w finale dały koncert i, jak później zauważyła sama Polka, udowodniły, że kobiecy tenis nie jest "nudniejszy od męskiego".

ZOBACZ TAKŻE: Co za losowanie Hurkacza! Może zacząć od meczu z... Rafaelem Nadalem

Z pewnością tego samego zdania jest Maryla Rodowicz. Ikona polskiej muzyki w rozmowie z portalem Interia.pl zdradziła, że jest wielką fanką tenisistki, która w maju skończy dopiero 23 lata.

- Nieraz zdarzało mi się zrywać o 3 rano, żeby obejrzeć mecz Igi Świątek. Powtórki to nie to samo i dlatego staram się oglądać na żywo. Czasem widzę, że Iga łatwo wygrała pierwszego seta, więc myślę, że kolejne będą podobne i kładę się spać. A rano sprawdzam wynik i widzę, że przegrała. Albo wygrała, tylko były 3 sety i zażarta walka - powiedziała Rodowicz.

Artystka pokusiła się również o analizę stylu gry swojego ulubionego tenisisty - Rafaela Nadala. Zauważyła nawet podobieństwo między nim a Świątek.

- Nie znam drugiego tak walecznego tenisisty. Jest niesamowity. Jak on zagarnia czubkiem rakiety te niemożliwe piłki... Iga czasami też tak gra, bo jest bardzo sprawna, dobrze biega i potrafi odbić te praktycznie niemożliwe do uratowania piłki. To jest piękne - dodała piosenkarka, która sama amatorsko grywa w tenisa.

Nie od dziś wiadomo, że Świątek jest wielką fanka Hiszpana. Tak jak i on uwielbia również rywalizację na kortach ziemnych. Te słowa z pewnością sprawią jej zatem przyjemność.

Po wielkim triumfie w Madrycie liderka światowego rankingu poleciała do Rzymu. Tam w czwartek rozpocznie zmagania w Italian Open.