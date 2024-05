W Bundeslidze Bayern spisuje się znacznie poniżej oczekiwań. Już wcześniej stracił mistrzostwo na rzecz rewelacyjnego Bayeru Leverkusen, zaś w sobotę przegrał z trzecim w tabeli VfB Stuttgart 1:3 i ma nad nim tylko dwa punkty przewagi.

Znacznie lepszą twarz Bawarczycy pokazują w Champions League. W 1/8 finału wyeliminowali rzymskie Lazio, a w ćwierćfinale okazali się lepsi w dwumeczu od Arsenalu Jakuba Kiwiora.

- Sytuacja jest teraz jasna. Zwycięstwo w Madrycie i przed nami Wembley. Dla mnie szanse wciąż wynoszą 50 do 50. Zobaczymy, co się wydarzy - powiedział trener Bayernu Thomas Tuchel, który po sezonie odejdzie z tego stanowiska.

Spotkanie na Santiago Bernabeu poprowadzi Szymon Marciniak. Na liniach pomogą mu Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, a sędziami VAR będą Tomasz Kwiatkowski i asystent Bartosz Frankowski.

Finał Ligi Mistrzów zaplanowano na 1 czerwca na stadionie Wembley w Londynie.

Ubiegłoroczny finał, w którym Manchester City pokonał Inter Mediolan 1:0, sędziował właśnie Marciniak.

Liga Mistrzów: Gdzie obejrzeć mecz Real Madryt - Bayern Monachium? O której godzinie?

Mecz Real Madryt - Bayern Monachium rozpocznie się w środę 8 maja o godzinie 21:00. Transmisja tego spotkania ruszy natomiast już o 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 i na Polsat Box Go. Od 19:00 zapraszamy na przedmeczowe studio - do Polsatu Sport Premium 1, a od 20:00 - również do Polsatu Sport 2.

