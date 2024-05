Finał Tauron 1. Ligi siatkarzy: MKS Będzin – BBTS Bielsko-Biała. Relacja live i wynik na żywo

Czas na trzeci mecz finału Tauron 1. Ligi! Siatkarze MKS Będzin podejmą BBTS Bielsko-Biała. Gospodarze są o krok od zamknięcia rywalizacji do trzech zwycięstw i przypieczętowania awansu do PlusLigi. Kiedy mecz? Kto wygra? Relacja live i wynik na żywo z meczu MKS Będzin – BBTS Bielsko-Biała na Polsatsport.pl.

MKS Będzin to triumfator fazy zasadniczej. Zajął pierwsze miejsce w tabeli, mając jedenaście punktów przewagi nad wiceliderem. W ćwierćfinale siatkarze z Będzina dwukrotnie bez straty seta pokonali MKST Astra Nowa Sól, a w półfinale z podobnym wynikiem wyeliminowali BKS Visłę Proline Bydgoszcz.

BBTS Bielsko-Biała w pierwszej części rozgrywek wywalczył 62 punkty i zajął trzecie miejsce w tabeli za MKS Będzin i Bogdanką Arką Chełm. Bielszczanie mieli znacznie trudniejszą niż rywale przeprawę do finału. W ćwierćfinale musieli rozegrać trzy spotkania, podobnie było w półfinale. BBTS w walce o czwórkę wygrał rywalizację z KKS Mickiewiczem Kluczbork, a w kolejnej rundzie z Bogdanką Arką Chełm.

Po dwóch meczach finału siatkarze MKS Będzin prowadzą 2—0 i są o krok od wygrania rywalizacji do trzech zwycięstw. W pierwszym spotkaniu wygrali we własnej hali 3:1, po raz pierwszy od dłuższego czasu tracąc seta w ligowej rywalizacji. W drugim starciu w Bielsku-Białej wygrali pewnie 3:0 i teraz na własnym terenie mogą przypieczętować zwycięstwo i awans do PlusLigi. A może BBTS sprawi niespodziankę i zdoła przedłużyć finałową rywalizację?

Relacja live i wynik na żywo z meczu MKS Będzin – BBTS Bielsko-Biała w środę 8 maja o godzinie 17.30 na Polsatsport.pl.