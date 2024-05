Polska Siatkówka ma nowego partnera. To wielka światowa marka!

Współpraca nie tylko podkreśla zaangażowanie marki w rozwój sportu, ale również otwiera nowe możliwości dla polskich siatkarek i siatkarzy w ich dążeniu do sukcesu. Poprzez partnerstwo z PZPS marka należąca do Unilever nie tylko wspiera rozwój tego wyjątkowego sportu, ale również buduje unikalne relacje z publicznością i kreuje niezapomniane emocje wśród jego pasjonatów.

ZOBACZ TAKŻE: Koniec sezonu dla reprezentanta Polski! Nikola Grbić będzie miał ból głowy

- Partnerstwo z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej jest dla nas powodem do dumy. Siatkówka to źródło inspiracji i wartości, które wyznajemy i wspieramy jako marka. Łączy nas nie tylko sportowa pasja, ale także determinacja, skuteczność i pewność siebie. Misją marki Rexona jest wsparcie konsumentów w budowaniu pewności siebie poprzez zapewnienie poczucia świeżości i czystości w każdej sytuacji, również w czasie aktywności fizycznej. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszej współpracy zapewnimy fanom nowy wymiar zaangażowania i siatkarskich emocji - powiedział Tomasz Suffner, Personal Care Business Unit Lead Poland, Baltics & Ukraine, członek zarządu Unilever z ramienia części biznesu odpowiedzialnej za środki higieny osobistej (Personal Care Business Group) dla Europy Wschodniej.

- Niezmiernie cieszymy się, że do grona naszych sponsorów i najbliższych partnerów dołącza globalna marka tej klasy co Rexona. W siatkówce staramy się nieustannie być na czele naszej dyscypliny - nie tylko w kwestii wyników sportowych, ale we wszystkich aspektach naszej działalności. Chcemy wpisywać się w najlepsze standardy i wyznaczać trendy w naszym sporcie. Sądzę, że pod wszystkimi tymi względami doskonale pasujemy do siebie z marką Rexona i firmą Unilever. Mówimy podobnym językiem o naszej misji i wizji, a sport jest dla nas wspólnym, naturalnym środowiskiem. To daje nam nadzieję na doskonałą współpracę, z korzyścią dla nas wszystkich, w tym naszych niezastąpionych kibiców - podkreśla Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

W ramach umowy na 2024 rok, Rexona uzyskała prawo posługiwania się tytułem "Partnera Polskiej Siatkówki", "Partnera Reprezentacji Polski w Piłce Siatkowej" oraz prawo do wykorzystywania w działalności marketingowej oficjalnego logotypu reprezentacji Polski. Umowa gwarantuje również ekspozycję stadionową oraz możliwość wykorzystania wizerunku zawodników i logo PZPS i Polskiej Siatkówki w kampaniach reklamowych. Logo marki Rexona pojawi się także w materiałach marketingowych związku, na ściankach sponsorskich w czasie konferencji prasowych oraz na stronie internetowej PZPS.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

RI, PAP