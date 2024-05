Świątek, czyli Nadal w spódnicy! Jakie cechy łączą dwójkę wirtuozów?

Po zwycięstwie nad Aryną Sabalenką w turnieju w Madrycie Iga Świątek umocniła się na prowadzeniu w rankingu WTA. Polka jest niekwestionowaną faworytką do triumfu w zbliżającym się Roland Garros, w którym wystąpi także jej idol, Rafael Nadal. To dobra okazja, by porównać dwójkę wirtuozów, którzy na mączce nie mają sobie równych!

Niezwykła determinacja

Finał turnieju w Madrycie pomiędzy Igą Świątek a Aryną Sabalenką został zgodnie okrzyknięty jednym z najbardziej porywających meczów kobiecego tenisa w dziejach. Liczba nieoczekiwanych zwrotów akcji, poziom, na jaki weszły obie zawodniczki i emocje do ostatniej piłki sprawiły, że ta konfrontacja zapadła głęboko w serca i umysłu fanów.



Świątek w madryckim finale pokazała niezwykłą wolę walki. Pomimo kilku piłek meczowych dla rywalki potrafiła wyjść obronną ręką z niemal beznadziejnej sytuacji i odwrócić losy meczu. Polka w pomeczowym wywiadzie przyznała, że w głowie miała myśli o podobnych meczach z udziałem jej idola, Rafaela Nadala.



Przeszła mi przez głowę myśl, że Rafa miał co najmniej kilka meczów, które wyglądały dokładnie, jak ten dzisiejszy.



Świątek nieco później nawiązała do starcia z Australian Open, gdy Nadal mierzył się z Miedwiediewem i zmagał się z podobnymi problemami. Był pod ścianą, stał nad przepaścią, a jeden fałszywy krok mógł posłać go w bezdenną otchłań. Jednak zarówno Hiszpan, jak i Polka mają w sobie tyle motywacji i umiejętności, że są w stanie wyjść niemal z każdych tarapatów na korcie.

Miłość do mączki

Rafael Nadal to niekwestionowany król Rolanda Garrosa. Hiszpan, który w karierze wygrał 22 turnieje wielkoszlemowe, aż czternastokrotnie triumfował w Paryżu. Na francuskich kortach popularny "Rafa" nie ma sobie równych.



Podobnie jest z Igą Świątek, która jest na dobrej drodze, by wkrótce świętować czwarty triumf we French Open. Polka, która sportowo wychowała się na ceglanych kortach, potrafi w pełni wykorzystać charakterystykę tej nawierzchni i przekuć jej cechy w swoje atuty.



Doskonała gra na mączce z pewnością łączy Nadala i Świątek. Polka w swojej zawodowej karierze wygrała 119 ze 136 meczów na kortach ziemnych, co daje jej skuteczność na poziomie 87,5%. Hiszpan jest w tej statystyce jeszcze lepszy – w 560 meczach na kortach ziemnych triumfował 505 razy, czyli w 90,2% konfrontacji!



Zarówno Nadal, jak i Świątek mają jednak problemy poza kortami ziemnymi. Oczywiście, Rafa triumfował także w Wimbledonie, Australian Open i US Open, jednak w innych turniejach nie był w stanie zdominować rywali w takim stopniu, jak podczas French Open.



Dokładnie tak samo sytuacja wygląda w przypadku Igi Świątek, która ma już za sobą triumf w Stanach Zjednoczonych, czy choćby zwycięstwo w juniorskim Wimbledonie. Wydaje się jednak, że dla Świątek i Nadala mączka jest naturalnym środowiskiem, które opuszczają niezwykle niechętnie.

Król i królowa rotacji

Ci, którzy kiedykolwiek grali w tenisa, wiedzą, że piłka na różnych nawierzchniach zachowuje się zupełnie inaczej. Na kortach ziemnych, przy odpowiedniej rotacji, mała żółta piłeczka może stać się doprawdy podstępnym przeciwnikiem, któremu trudno sprostać. Ci, którzy potrafią wykorzystać tę charakterystyczną cechę i wykorzystać ją do swoich celów, osiągają największe sukcesy.



Do grona takich tenisistów z pewnością należą Świątek i Nadal, którzy do perfekcji opanowali technikę zabójczych wręcz uderzeń na kortach ziemnych. Statystycy z Data Driver Sports Analytics przygotowali dane, które pokazują, że w pewnych aspektach Polka i Hiszpan grają w zupełnie innej lidze.



Po uderzeniach Rafaela Nadala piłka obraca się z nieprawdopodobną częstotliwością. Dane dowodzą, że liczba obrotów na minutę wynosi średnio 3200, a rekordowe osiągnięcie to 5 000 obrotów na minutę! Hiszpan takimi zagraniami dystansuje resztę męskiej czołówki, a to zapewnia mu ogromną przewagę, zwłaszcza na kortach ziemnych.



Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Igi Świątek, która w tym samym aspekcie również nie ma sobie równych wśród pań. Podczas Roland Garros 2023 piłka po jej uderzeniach obracała się ze średnią częstotliwością 2 264 razy na minutę, a maksymalne wartości oszacowano na 3 500! Jeśli porównamy to do średnich wyników wśród kobiet, które wynoszą około 1720 obrotów na minutę, zobaczymy, jak wielka przepaść dzieli Igę Świątek i inne tenisistki.

Okiem ekspertów

Ci, którzy na tenisie zjedli zęby, od razu dostrzegają podobieństwa pomiędzy Igą Świątek a Rafą Nadalem. Oczywiście, często wymieniana jest łącząca ich determinacja, chęć ciągłego wygrywania, czy wielokrotnie wspomniana miłość do mączki. Warto jednak poznać nieco bardziej techniczne aspekty, które rzucają jeszcze lepsze światło na podobieństwa pomiędzy Polką a Hiszpanem.



Jeśli chodzi o jej styl gry, to w porównaniu do Rafy, rzuca się w oczy rotacyjny forhend, który jest bardzo skuteczny na kortach ziemnych i to on jest główną zasługą sukcesów na mączce zarówno Nadala jak i raszynianki. – twierdzi Michał Dembek, multimedalista mistrzostw Polski w rozmowie z portalem tenismagazyn.pl.

Podobieństwa pomiędzy Nadalem a Świątek wymienia także uznany trener, Maciej Domka.



- Wydaje mi się, iż Iga w pewnym sensie wzoruje się na Nadalu, a jej bardzo atletyczny styl poruszania się i doślizgi sprawiają, że człowiek ma czasem deja vu, gdy ogląda ją w akcji. W technice i taktyce też można znaleźć wiele wspólnego. Bardzo rotowany forhend, który Iga lubi obierać i bardziej płaski bekhend oraz ta umiejętność wyślizgiwania się do niego na lewą nogę, która u kobiet jest bardzo rzadko spotykana - powiedział w wywiadzie dla tenismagazyn.pl.

Oby podobieństwom nie było końca

Polscy kibice z całą pewnością nie mają nic przeciwko temu, by liczba podobieństw pomiędzy Świątek a Nadalem rosła, zwłaszcza jeśli mowa o wielkoszlemowych tytułach. Polka z pewnością aspiruje do miana królowej Rolanda Garrosa, a jeśli obejmie tron, to usiądzie obok niekwestionowanego króla mączki, Rafaela Nadala.