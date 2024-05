GP Francji: Czy czeka nas kolejne starcie tytanów?

W zeszłym sezonie ze zwycięstwa w wyścigu GP cieszył się Marco Bezzecchi. Na podium zabrakło Pecco Bagnaii, który uwikłany był w incydent z Maverickiem Vinalesem. Zabrakło także na podium Marca Marqueza, który popełnił błąd, zakończony wywrotką.



W tym roku liczymy na fantastyczny bój o zwycięstwo. Swą prędkość będą chcieli udowodnić Marquez i Martin. Pierwszy głodny zwycięstwa na Ducati, drugi po wywrotce z Jerez chce pokazać, na co go stać w walce o miejsce w ekipie fabrycznej na sezon 2025. Szef Ducati Corse - Gigi Dall Igna przyznał przed weekendem, że już w Mugello poznamy drugiego zawodnika zespołu fabrycznego Ducati. Co więcej, przyznał, że historia wyścigowa będzie ważniejsza, niż wyniki w sezonie 2024. Czyżby to jednak Marquez miał ścigać się w czerwonych barwach?



W ten weekend na torze Le Mans zobaczymy także Milana Pawelca w Red Bull Rookies Cup. Polak po niefortunnym początku sezonu - złamaniu kości śródręcza podczas rundy w Jerez - został dopuszczony przez lekarzy do ścigania.



Wszystkie wyścigi, kwalifikacje i treningi na Polsat Sport Premium 2 oraz 5, Polsatsport.pl i Polsat Box GO.