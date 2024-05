Atalanta zajmuje w lidze piąte miejsce, premiowane grą w Lidze Mistrzów w przyszłym roku, ale ma tyle samo punktów, co szósta AS Roma. Włosi będą chcieli wygrać, by zapewnić sobie szansę na grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie, nawet w przypadku wpadki w lidze. Roma jest w minimalnie gorszej sytuacji, mając o pięć punktów gorszy stosunek bramek w lidze i też występują w półfinale Ligi Europy. Będzie im dużo trudniej, bo w pierwszym meczu przegrali z faworytem całych rozgrywek, fenomenalnie prezentującym się w tym sezonie Bayerem Leverkusen.

O ile sytuacja ligowa Atalanty nie jest najlepsza, o tyle Marsylii jest fatalna. OM zajmuje bardzo dalekie, dziewiąte miejsce i odpadła już z Pucharu Francji. Powoduje to, że wygrana w całej Lidze Europy wydaje się jedyną szansą na grę w europejskich rozgrywkach w nadchodzącym sezonie.

Pierwsze spotkanie tych zespołów zakończyło się wynikiem 1:1. Bramki zdobyli Gianluca Scamacca i Chancel Mbemba. Taki wynik powoduje, że w rewanżu na pewno czekają nas wielkie emocje.

Relacja live i wynik na żywo meczu Atalanta - Olympique Marsylia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport