Tego jeszcze nie było! Ogromne zmiany w siatkarskiej Lidze Narodów

Do ogromnych zmian w siatkarskiej Lidze Narodów dojdzie w 2025 roku. FIVB już jakiś czas temu ogłosiło powiększenie liczby drużyn z szesnastu do osiemnastu. Teraz poznaliśmy więcej szczegółów dotyczących rozgrywek Challenger Cup 2024 i kwalifikacji do VNL 2025.