Porażka reprezentacji Polski na mistrzostwach Europy

Piłkarki reprezentacji Polski przegrały w Lundzie z Hiszpanią 0:1 w swoim drugim meczu fazy grupowej mistrzostw Europy do lat 17. Wcześniej biało-czerwone pokonały Belgię 1:0. W trzeciej kolejce zmierzą się w niedzielę z Portugalią i do awansu do półfinału wystarczy im remis.