Gladiatory ORLEN Superligi. Znamy nominowanych w sezonie 2023/24.

Obrady Kapituły rozpoczęły się od uhonorowania pamięci Pawła Kotwicy - wybitnego dziennikarza sportowego specjalizującego się w piłce ręcznej, który jeszcze rok temu decydował o liście nominowanych do Gladiatorów. Dziś nie ma go już z nami. Członkowie Kapituły postanowili uczcić pamięć zasłużonego kolegi i zadecydowali, że wyróżnienie w kategorii „Odkrycie Sezonu” będzie nosiło imię Pawła Kotwicy.

- Mówi się, że „nie ma ludzi niezastąpionych”. Tak nie jest w przypadku Pawła, który swoim odejściem pozostawił wyrwę nie tylko w polskiej, ale i światowej piłce ręcznej. Cieszę się, że obrady Kapituły rozpoczęliśmy od decyzji o tym, że Gladiator za „Odkrycie Sezonu” będzie nosił imię Pawła Kotwicy. To jego trwałe upamiętnienie, które łączy się z podejściem Pawła, bo on potrafił wychwycić te młode talenty swoim okiem – mówił Damian Wysocki, dziennikarz Interii Sport i wieloletni przyjaciel Pawła Kotwicy, cytowany przez Superligowe media.

Wśród nominowanych najliczniejszą grupę stanowią zawodnicy Industrii Kielce oraz ORLEN Wisły Płock - po 11. Najwięcej nominacji - po 3 - otrzymali Gergo Fazekas z Płocka (Odkrycie, Środkowy Rozgrywający, Zawodnik Sezonu) oraz Paweł Paterek z Chrobrego (Środkowy Rozgrywający, Wybór oraz Zawodnik Sezonu).

Kapituła składająca się z z dziennikarzy i ekspertów zadecydowała również o przyznaniu specjalnego wyróżnienia - SuperGladiatora. W tym roku trafi on do Mateusza Jachlewskiego, który po sezonie 2023/2024 kończy karierę. "Siwy" m.in. jedenaście razy zdobył mistrzostwo Polski, tyle samo razy wzniósł Puchar Polski. W 2016 w barwach ówczesnego Vive Tauron Kielce triumfował w Lidze Mistrzów, a w 2013 i 2015 zdobył w tych rozgrywkach brązowe krążki.

Nie tylko kapituła zadecyduje, którzy z nominowanych zawodników zgarną w tym roku Gladiatory. Jak informuje Superliga:

"Już teraz w oficjalnej aplikacji Superligi, dostępnej na smartfony z systemem Android (pobierz) oraz IOS (pobierz), ruszyło głosowanie, w którym kibice mogą oddać swój głos na najlepszych w poszczególnych kategoriach. Typy kibiców zostaną skonfrontowane z typami zawodników i sztabów, w stosunku 40% wagi głosów kibiców do 60% wagi głosów szczypiornistów i szkoleniowców. Głosowanie potrwa do 20 maja (do godz. 20:00)".

Sympatycy szczypiorniaka nie będą mieć jednak wpływu na zwycięzcę w kategorii "Król strzelców" - o tym zadecydują sami zawodnicy, a właściwie ich skuteczność rzutowa.

Wszystkie Gladiatory zostaną rozdane po ostatnim meczu finałowym ORLEN Superligi, w którym Industria Kielce zmierzy się z ORLEN Wisłą Płock. Decydujący mecz zostanie rozegrany 26 lub 29 maja.

Nominacje do Gladiatorów 2024

SuperGladiator Mateusz Jachlewski (Energa Wybrzeże Gdańsk)

Odkrycie Sezonu im. Pawła Kotwicy (zawodnik do 23 lat)

Jakub Ałaj (Corotop Gwardia Opole)

Gergo Fazekas (ORLEN Wisła Płock)

Jakub Powarzyński (Energa Wybrzeże Gdańsk)

Szymon Wiaderny (Industria Kielce)

Krzysztof Żyszkiewicz (Piotrkowianin Piotrków Trybunalski)

Obrońca Sezonu

Przemysław Krajewski (ORLEN Wisła Płock)

Dylan Nahi (Industria Kielce)

Michał Olejniczak (Industria Kielce)

Mirsad Terzić (ORLEN Wisła Płock)

Adam Wąsowski (Górnik Zabrze)

Skrzydłowy Sezonu

Mateusz Jachlewski (Energa Wybrzeże Gdańsk)

Przemysław Krajewski (ORLEN Wisła Płock)

Lovro Mihić (ORLEN Wisła Płock)

Arkadiusz Moryto (Industria Kielce)

Jakub Szyszko (Górnik Zabrze)

Obrotowy Sezonu

Dawid Dawydzik (ORLEN Wisła Płock)

Dmytro Ilchenko (Górnik Zabrze)

Artsem Karalek (Industria Kielce)

Daniel Reznicky (Arged Rebud KPR Ostrovia)

Nicolas Tournat (Industria Kielce)

Środkowy Rozgrywający Sezonu

Gergo Fazekas (ORLEN Wisła Płock)

Piotr Jędraszczyk (Corotop Gwardia Opole)

Igor Karacić (Industria Kielce)

Maciej Papina (Energa Wybrzeże Gdańsk)

Paweł Paterek (KGHM Chrobry Głogów)

Boczny Rozgrywający Sezonu

Bogdan Cherkashchenko (MMTS Kwidzyn)

Alex Dujshebaev (Industria Kielce)

Tin Lucin (ORLEN Wisła Płock)

Taras Minotskyi (Górnik Zabrze)

Paweł Podsiadło (Grupa Azoty Unia Tarnów)

Bramkarz Sezonu

Marcel Jastrzębski (ORLEN Wisła Płock)

Patryk Małecki (Grupa Azoty Unia Tarnów)

Rafał Stachera (KGHM Chrobry Głogów)

Piotr Wyszomirski (Górnik Zabrze)

Łukasz Zakreta (MMTS Kwidzyn)

Trener Sezonu

Talant Dujshebaev (Industria Kielce)

Witalij Nat (KGHM Chrobry Głogów)

Patryk Rombel (Energa Wybrzeże Gdańsk)

Xavi Sabate (ORLEN Wisła Płock)

Tomasz Strząbała (Górnik Zabrze)

Zawodnik Sezonu

Alex Dujshebaev (Industria Kielce)

Gergo Fazekas (ORLEN Wisła Płock)

Taras Minotskyi (Górnik Zabrze)

Dylan Nahi (Industria Kielce)

Paweł Paterek (KGHM Chrobry Głogów)

Wybór Sezonu

Kamil Adamski (Arged Rebud KPR Ostrovia)

Mateusz Chabior (Zepter KPR Legionowo)

Piotr Jarosiewicz (Azoty-Puławy)

Paweł Paterek (KGHM Chrobry Głogów)

Rafał Stachera (KGHM Chrobry Głogów)